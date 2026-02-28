Италия пытается вразумить Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони хотела бы, чтобы Европейский союз создал зону свободной торговли с США, чтобы положить конец трансатлантической тарифной войне. Об этом глава правительства Италии заявила в интервью Bloomberg, сообщает «Европейская правда».

Она также хочет, чтобы ЕС принял торговое соглашение, заключенное с США прошлым летом, которое оказалось под угрозой после того, как Верховный суд Соединенных Штатов признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

«Я считаю тарифы между Европой и США ошибкой. Мы должны двигаться в диаметрально противоположном направлении — к зоне свободной торговли», — сказала Мелони.

ЕС и США отказались от переговоров о зоне свободной торговли в 2016 году после того, как попытки существенно снизить пошлины и сократить нетарифные барьеры вызвали негативную реакцию в нескольких странах-членах. Непреодолимой проблемой в переговорах стало отношение к сельскохозяйственной продукции.

Мелони вела длительные переговоры с администрацией Трампа, пытаясь наладить позитивные рабочие отношения с американским президентом. По ее словам, Италия сыграла важную роль в заключении соглашения между ЕС и США прошлым летом, а позиция Мелони по пошлинам — США являются вторым по величине экспортным рынком Италии — была четкой.

«Мы пытались максимально смягчить ситуацию, короче говоря, искать соглашение, которое было бы устойчивым и разумным», — сказала она.

На прошлой неделе Верховный суд США отменил так называемые взаимные тарифы Трампа, тем самым поставив под удар один из основных принципов его экономической политики и внеся путаницу среди торговых партнёров.

В ответ на решение суда Трамп ввел глобальный 10-процентный сбор в дополнение к уже действующим тарифам.

Мелони заявила, что передала Трампу свои опасения по поводу пошлин и сказала ему, что торговый спор не является «функциональным решением».

«Мы должны попытаться использовать произошедшее, чтобы двигаться в диаметрально противоположном направлении. Но для этого, очевидно, нужны усилия обеих сторон», — подчеркнула она.

Ранее Европарламент решил заморозить утверждение торгового соглашения с США из-за «хаоса» с пошлинами Трампа. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил применить самые мощные инструменты экономической защиты ЕС — так называемую «торговую базуку», если переговоры с Вашингтоном не помогут преодолеть нынешний тарифный кризис.