Началась война Израиля с Ираном

По данным израильских медиа, десятки целей уже были атакованы в районе Тегерана. Среди них цели в сфере баллистических ракет.

Иранские СМИ пишут о второй волне атак на Тегеран. Взрывы прозвучали возле президентской резиденции.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы еврейскому государству, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац. Он также объявил чрезвычайное положение на всей территории Израиля.

По словам министра, ожидается, что в ближайшее время произойдет ракетная и беспилотная атака на Израиль. Кац призвал население следовать инструкциям Командования гражданской обороны и оставаться в защищенных зонах.

В Тегеране слышны взрывы. Подробности произошедшего и информация о возможных последствиях пока уточняются. Тем временем по всему Израилю звучат сирены воздушной тревоги.