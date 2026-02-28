USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Новость дня
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Началась война Израиля с Ираном

ОБНОВЛЕНО 10:30; ВИДЕО
10:30 395

Иранские СМИ пишут о второй волне атак на Тегеран. Взрывы прозвучали возле президентской резиденции.

По данным израильских медиа, десятки целей уже были атакованы в районе Тегерана. Среди них цели в сфере баллистических ракет.

*** 10:22

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы еврейскому государству, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац. Он также объявил чрезвычайное положение на всей территории Израиля. 

По словам министра, ожидается, что в ближайшее время произойдет ракетная и беспилотная атака на Израиль. Кац призвал население следовать инструкциям Командования гражданской обороны и оставаться в защищенных зонах.

В Тегеране слышны взрывы. Подробности произошедшего и информация о возможных последствиях пока уточняются. Тем временем по всему Израилю звучат сирены воздушной тревоги.

Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08 5577
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08 6488
США вступились за Пакистан
США вступились за Пакистан
10:05 508
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 11156
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях В Дублине обыграна Ирландия; видео
01:44 5923
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа ФОТО
02:02 3254
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний»
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний» ФОТО
01:46 1755
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 6731
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 3338
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 3821
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 5528

ЭТО ВАЖНО

Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08 5577
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08 6488
США вступились за Пакистан
США вступились за Пакистан
10:05 508
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 11156
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях
Первая за 14 лет победа Азербайджана в гостях В Дублине обыграна Ирландия; видео
01:44 5923
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа
Иран фигурирует в заговоре с целью убийства Трампа ФОТО
02:02 3254
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний»
Рубио: Иран - государство-спонсор «неправомерных задержаний» ФОТО
01:46 1755
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации
27 февраля 2026, 22:01 6731
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
Рубио приказал американским послам «держать язык за зубами»
00:53 3338
«Сделаем Америку белой снова!»
«Сделаем Америку белой снова!» новый клич
00:40 3821
Трамп колеблется
Трамп колеблется видео; обновлено 00:20
00:20 5528
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться