«Помощь, которую президент Соединённых Штатов обещал мужественному народу Ирана, теперь прибыла. Это гуманитарное вмешательство, и его целью является исламская республика, ее репрессивный аппарат и машина убийств, а не великая страна и народ Ирана.

Однако, несмотря на эту помощь, окончательной победы сможем достичь только мы сами. Именно народ Ирана завершит эту последнюю битву. Время возвращения на улицы близко. Теперь, когда исламская республика находится на грани краха, мое послание вооруженным силам, полиции и структурам безопасности страны: вы приносили присягу защищать Иран и народ Ирана, а не исламскую республику и ее главарей.

Ваша обязанность — защищать народ, а не режим, который репрессиями и преступлениями взял нашу родину в заложники. Присоединяйтесь к народу и помогите обеспечить стабильный и безопасный переход. В противном случае вы утонете вместе с разбитым кораблем Хаменеи и его режима.

И мон послание президенту Соединенных Штатов, президенту Трампу: благородный народ Ирана, несмотря на жестокие репрессии и убийства со стороны режима, почти два месяца мужественно сопротивлялся. Теперь я прошу вас проявить максимальную осторожность для сохранения жизней мирных жителей и моих соотечественников.

Народ Ирана — естественный союзник США и свободного мира, и я никогда не забудет вашу помощь в самый тяжелый период современной истории Ирана», - сказал Пехлеви.