Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пехлеви обратился к иранскому народу: «Исламский Иран на грани краха»

Пехлеви обратился к иранскому народу: «Исламский Иран на грани краха»

11:46

Иран переживает судьбоносный момент, заявил наследный принц Реза Пехлеви в обращении к иранскому народу.

«Помощь, которую президент Соединённых Штатов обещал мужественному народу Ирана, теперь прибыла. Это гуманитарное вмешательство, и его целью является исламская республика, ее репрессивный аппарат и машина убийств, а не великая страна и народ Ирана.

Однако, несмотря на эту помощь, окончательной победы сможем достичь только мы сами. Именно народ Ирана завершит эту последнюю битву. Время возвращения на улицы близко. Теперь, когда исламская республика находится на грани краха, мое послание вооруженным силам, полиции и структурам безопасности страны: вы приносили присягу защищать Иран и народ Ирана, а не исламскую республику и ее главарей.

Ваша обязанность — защищать народ, а не режим, который репрессиями и преступлениями взял нашу родину в заложники. Присоединяйтесь к народу и помогите обеспечить стабильный и безопасный переход. В противном случае вы утонете вместе с разбитым кораблем Хаменеи и его режима.

И мон послание президенту Соединенных Штатов, президенту Трампу: благородный народ Ирана, несмотря на жестокие репрессии и убийства со стороны режима, почти два месяца мужественно сопротивлялся. Теперь я прошу вас проявить максимальную осторожность для сохранения жизней мирных жителей и моих соотечественников.

Народ Ирана — естественный союзник США и свободного мира, и я никогда не забудет вашу помощь в самый тяжелый период современной истории Ирана», - сказал Пехлеви.

Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу обновлено 13:44
13:44
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
12:12
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
11:59
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе ОБНОВЛЕНО 13:19; ВИДЕО
13:19
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:46
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00

