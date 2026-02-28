МИД обратился к азербайджанцам в Иране

С учетом обострения ситуации с безопасностью в Исламской Республике Иран гражданам Азербайджана рекомендуется воздержаться от поездок в Иран, а находящимся на территории Ирана — в зависимости от местоположения — покинуть страну через территорию Азербайджана или Турции. Об этом говорится в информации МИД Азербайджана.

Также гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, следовать указаниям местных органов власти и регулярно отслеживать официальные источники информации.