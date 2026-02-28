Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что в связи с напряженной ситуацией в регионе гражданам Азербайджана следует воздержаться от поездок в Израиль.

«Находящимся в Израиле азербайджанцам рекомендуется внимательно следить за ситуацией с безопасностью, соблюдать указания местных властей, избегать мест массового скопления людей и усиливать меры личной безопасности. В случае чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется обращаться в посольство Азербайджана в Израиле по следующим контактам: [email protected]; +972 54 539 77 88», - сообщили в МИД Азербайджана.