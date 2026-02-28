USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Новость дня
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле

12:12 1839

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что в связи с напряженной ситуацией в регионе гражданам Азербайджана следует воздержаться от поездок в Израиль.

«Находящимся в Израиле азербайджанцам рекомендуется внимательно следить за ситуацией с безопасностью, соблюдать указания местных властей, избегать мест массового скопления людей и усиливать меры личной безопасности. В случае чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется обращаться в посольство Азербайджана в Израиле по следующим контактам: [email protected]; +972 54 539 77 88», - сообщили в МИД Азербайджана.

Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 1328
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 1719
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу обновлено 13:44
13:44 4223
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 7765
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
12:12 1840
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
11:59 2061
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе ОБНОВЛЕНО 13:19; ВИДЕО
13:19 8763
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:46 6898
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08 7433
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08 7850
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 12594

