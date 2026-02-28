USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Новость дня
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу

обновлено 13:44
13:44 4227

Взрывы вновь прогремели в Дохе, сообщают очевидцы.

В небе над Абу-Даби (ОАЭ) работает ПВО.

Иран считает законными военными целями все объекты в регионе, связанные с Израилем и США, заявил высокопоставленный иранский чиновник.

️Взрывы гремят в Дубае. Идёт эвакуация людей из Бурдж-Халифы.

Не менее 4 американских военных баз на Ближнем Востоке подверглись ракетным ударам со стороны Ирана.

*** 13:27 

Поступают сообщения о многочисленных взрывах в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре. Об этом передает CNN. Телеканал уточняет, что в указанных локациях расположены американские базы.

Взрывы звучат в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и в Иордании.

Иран в эти минуты наносит удары по американским базам по всему региону.

МИД Ирана заявил, что США и Израиль нанесли удары по военным и гражданским объектам, «грубо нарушив территориальную целостность и суверенитет» страны.

Катар сбил все иранские ракеты, запущенные в сторону эмирата, сообщает катарское Минобороны.

Армия обороны Израиля заявила о наборе 70 тысяч резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, пишет портал Ynet.

Сирия частично закрывает воздушное пространство.

МВД ОАЭ заявило о готовности принять меры для защиты граждан страны, жителей и туристов, пишет агентство WAM.

Иран атакует американские объекты в Иордании.

Тегеран пригрозил США и Израилю, сообщается об атаке на авианосец «Авраам Линкольн».

Министерство иностранных дел Иран заявило, что вооружённые силы страны готовы защищать свою землю и заставят США и Израиль «пожалеть о содеянном».

Тем временем израильский 9-й телеканал сообщает, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море, предположительно, подвергся атаке со стороны Ирана.

*** 13:12 

Иранские ракеты поразили американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре. Местное министерство обороны заявило, что смогло перехватить только три снаряда, остальные поразили цель.

*** 13:05 

Американская база в Бахрейне подверглась атаке, в Иордании звучат сирены воздушной тревоги, пишут СМИ. В обеих странах есть американские военные базы, в Бахрейне базируется 5-й флот США.

Катар закрывает свое воздушное пространство.

В результате иранских обстрелов повреждена канатная дорога в Хайфе.

ОАЭ временно закрывают свое воздушное пространство.

Катар сбил иранскую ракету, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на катарского чиновника.

*** 12:50 

Иран запустил очередную серию ракет в направлении Израиля, сообщает агентство Tasnim.

КСИР объявил о масштабной ответной операции против Израиля.

Подлодка ВМС Израиля в прямом эфире выходит из порта Хайфа на высокой скорости.

«Мы ясно говорим Израилю: готовьтесь к тому, что грядет. Наш ответ будет публичным, и не будет никаких красных линий. Все варианты на столе, включая сценарии, которые ранее не рассматривались», - заявил высокопоставленный иранский чиновник в интервью Al Jazeera.

*** 12:34 

С территории Ирана произведен новый ракетный залп в направлении Израиля. Две иранские ракеты сбиты над Израилем. Началась очередная волна ударов по Тегерану.

Звуки взрывов слышны в горах Иерусалима и в прибрежной полосе.

Воздушная тревога объявлена на американской военной базе в Бахрейне, где располагается штаб 5-го оперативного флота США.

Ракеты впервые запущены по Израилю с территории Ирака. 

Зафиксировано ‌падение ракеты-перехватчика в Ирбиде на севере Иордании.

Дым поднимается возле Тель-Авива после ракетного обстрела Ирана, заявляют местные СМИ.

*** 12:14

Первая волна иранских баллистических ракет запущена в сторону Израиля. Согласно сообщениям, выпущено 30 ракет.

Иранский Корпус стражей исламской революции дал название своим грядущим военным операциям против Израиля «Конец урагана».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает о ракетном обстреле страны.

Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 1331
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 1721
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу обновлено 13:44
13:44 4228
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 7765
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
12:12 1842
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
11:59 2062
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе ОБНОВЛЕНО 13:19; ВИДЕО
13:19 8765
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:46 6898
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08 7434
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08 7850
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 12596

ЭТО ВАЖНО

Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 1331
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 1721
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу обновлено 13:44
13:44 4228
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 7765
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
12:12 1842
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
11:59 2062
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе ОБНОВЛЕНО 13:19; ВИДЕО
13:19 8765
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:46 6898
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08 7434
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08 7850
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 12596
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться