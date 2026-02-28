Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу

Взрывы вновь прогремели в Дохе, сообщают очевидцы.
В небе над Абу-Даби (ОАЭ) работает ПВО.
Иран считает законными военными целями все объекты в регионе, связанные с Израилем и США, заявил высокопоставленный иранский чиновник.
️Взрывы гремят в Дубае. Идёт эвакуация людей из Бурдж-Халифы.
Не менее 4 американских военных баз на Ближнем Востоке подверглись ракетным ударам со стороны Ирана.
February 28, 2026
*** 13:27
Поступают сообщения о многочисленных взрывах в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре. Об этом передает CNN. Телеканал уточняет, что в указанных локациях расположены американские базы.
Взрывы звучат в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и в Иордании.
Иран в эти минуты наносит удары по американским базам по всему региону.
МИД Ирана заявил, что США и Израиль нанесли удары по военным и гражданским объектам, «грубо нарушив территориальную целостность и суверенитет» страны.
Катар сбил все иранские ракеты, запущенные в сторону эмирата, сообщает катарское Минобороны.
Армия обороны Израиля заявила о наборе 70 тысяч резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, пишет портал Ynet.
Сирия частично закрывает воздушное пространство.
МВД ОАЭ заявило о готовности принять меры для защиты граждан страны, жителей и туристов, пишет агентство WAM.
Иран атакует американские объекты в Иордании.
Тегеран пригрозил США и Израилю, сообщается об атаке на авианосец «Авраам Линкольн».
Министерство иностранных дел Иран заявило, что вооружённые силы страны готовы защищать свою землю и заставят США и Израиль «пожалеть о содеянном».
Тем временем израильский 9-й телеканал сообщает, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море, предположительно, подвергся атаке со стороны Ирана.
*** 13:12
Иранские ракеты поразили американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре. Местное министерство обороны заявило, что смогло перехватить только три снаряда, остальные поразили цель.
*** 13:05
Американская база в Бахрейне подверглась атаке, в Иордании звучат сирены воздушной тревоги, пишут СМИ. В обеих странах есть американские военные базы, в Бахрейне базируется 5-й флот США.
Катар закрывает свое воздушное пространство.
В результате иранских обстрелов повреждена канатная дорога в Хайфе.
ОАЭ временно закрывают свое воздушное пространство.
Катар сбил иранскую ракету, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на катарского чиновника.
*** 12:50
Иран запустил очередную серию ракет в направлении Израиля, сообщает агентство Tasnim.
КСИР объявил о масштабной ответной операции против Израиля.
Подлодка ВМС Израиля в прямом эфире выходит из порта Хайфа на высокой скорости.
«Мы ясно говорим Израилю: готовьтесь к тому, что грядет. Наш ответ будет публичным, и не будет никаких красных линий. Все варианты на столе, включая сценарии, которые ранее не рассматривались», - заявил высокопоставленный иранский чиновник в интервью Al Jazeera.
*** 12:34
С территории Ирана произведен новый ракетный залп в направлении Израиля. Две иранские ракеты сбиты над Израилем. Началась очередная волна ударов по Тегерану.
Звуки взрывов слышны в горах Иерусалима и в прибрежной полосе.
Воздушная тревога объявлена на американской военной базе в Бахрейне, где располагается штаб 5-го оперативного флота США.
Ракеты впервые запущены по Израилю с территории Ирака.
Зафиксировано падение ракеты-перехватчика в Ирбиде на севере Иордании.
Дым поднимается возле Тель-Авива после ракетного обстрела Ирана, заявляют местные СМИ.
*** 12:14
Первая волна иранских баллистических ракет запущена в сторону Израиля. Согласно сообщениям, выпущено 30 ракет.
Иранский Корпус стражей исламской революции дал название своим грядущим военным операциям против Израиля «Конец урагана».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает о ракетном обстреле страны.