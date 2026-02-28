Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу

Не менее 4 американских военных баз на Ближнем Востоке подверглись ракетным ударам со стороны Ирана.

️Взрывы гремят в Дубае. Идёт эвакуация людей из Бурдж-Халифы.

Иран считает законными военными целями все объекты в регионе, связанные с Израилем и США, заявил высокопоставленный иранский чиновник.

В небе над Абу-Даби (ОАЭ) работает ПВО.

*** 13:27

Поступают сообщения о многочисленных взрывах в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре. Об этом передает CNN. Телеканал уточняет, что в указанных локациях расположены американские базы.

Взрывы звучат в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и в Иордании.

Иран в эти минуты наносит удары по американским базам по всему региону.

МИД Ирана заявил, что США и Израиль нанесли удары по военным и гражданским объектам, «грубо нарушив территориальную целостность и суверенитет» страны.

Катар сбил все иранские ракеты, запущенные в сторону эмирата, сообщает катарское Минобороны.

Армия обороны Израиля заявила о наборе 70 тысяч резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, пишет портал Ynet.

Сирия частично закрывает воздушное пространство.

МВД ОАЭ заявило о готовности принять меры для защиты граждан страны, жителей и туристов, пишет агентство WAM.

Иран атакует американские объекты в Иордании.

Тегеран пригрозил США и Израилю, сообщается об атаке на авианосец «Авраам Линкольн».

Министерство иностранных дел Иран заявило, что вооружённые силы страны готовы защищать свою землю и заставят США и Израиль «пожалеть о содеянном».

Тем временем израильский 9-й телеканал сообщает, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море, предположительно, подвергся атаке со стороны Ирана.