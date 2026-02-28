USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Третий срок Трампа

12:20

Президент США Дональд Трамп считает, что имеет право еще на один президентский срок, поскольку думает, что его обманули на выборах 2020 года. Об этом глава Белого дома сказал перед отлетом в Техас, его цитирует CNN.

Во время речи в порту Корпус-Кристи в Техасе, надев шляпу Gulf of America и выйдя на сцену под свою предвыборную песню God Bless the USA Ли Гринвуда, Трамп сказал: «Стоит ли нам баллотироваться еще на один срок? Ну, мы имеем на это право, потому что они обманули нас во втором – на самом деле мы имеем на это право, если подумать».

По данным прошлогоднего опроса, более половины американцев предполагают, что Трамп будет претендовать на третий президентский срок. При этом прошлой осенью Трамп исключил возможность баллотироваться на третий срок.

Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу обновлено 13:44
13:44
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
27 февраля 2026, 22:01
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
12:12
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
11:59
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе ОБНОВЛЕНО 13:19; ВИДЕО
13:19
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола…
27 февраля 2026, 19:46
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
02:08
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток
27 февраля 2026, 19:08
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00

