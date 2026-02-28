Третий срок Трампа

Президент США Дональд Трамп считает, что имеет право еще на один президентский срок, поскольку думает, что его обманули на выборах 2020 года. Об этом глава Белого дома сказал перед отлетом в Техас, его цитирует CNN.

Во время речи в порту Корпус-Кристи в Техасе, надев шляпу Gulf of America и выйдя на сцену под свою предвыборную песню God Bless the USA Ли Гринвуда, Трамп сказал: «Стоит ли нам баллотироваться еще на один срок? Ну, мы имеем на это право, потому что они обманули нас во втором – на самом деле мы имеем на это право, если подумать».

По данным прошлогоднего опроса, более половины американцев предполагают, что Трамп будет претендовать на третий президентский срок. При этом прошлой осенью Трамп исключил возможность баллотироваться на третий срок.