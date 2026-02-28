Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»

Нетаньяху заявил, что удары США и Израиля по Ирану продлятся несколько дней. Целью операции он назвал недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к согражданам в связи с началом операции против Ирана, в котором призвал израильтян проявить стойкость «в ближайшие дни».

«Я призываю вас, граждане Израиля, вы должны прислушаться к указаниям тылового командования. В ближайшие дни в рамках операции «Рык льва» от нас всех потребуется выносливость и стойкость. Вместе мы будем стоять, вместе мы будем сражаться и вместе мы обеспечим вечность Израиля», - сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля поблагодарил «нашего великого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство».

«В течение 47 лет режим аятолл кричит: «Смерть Израилю», «Смерть Америке». Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и устроил резню среди своего народа. Нельзя позволить этому смертоносному террористическому режиму вооружиться ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству», - сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля заявил, что «пришло время всем народам, населяющим Иран, — персам, курдам, азербайджанцам, белуджам и ахвазам — избавиться от гнета тирании и привести Иран к свободе и миру».