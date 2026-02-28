USD 1.7000
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»

12:34 1724

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к согражданам в связи с началом операции против Ирана, в котором призвал израильтян проявить стойкость «в ближайшие дни».

Нетаньяху заявил, что удары США и Израиля по Ирану продлятся несколько дней. Целью операции он назвал недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

«Я призываю вас, граждане Израиля, вы должны прислушаться к указаниям тылового командования. В ближайшие дни в рамках операции «Рык льва» от нас всех потребуется выносливость и стойкость. Вместе мы будем стоять, вместе мы будем сражаться и вместе мы обеспечим вечность Израиля», - сказал Нетаньяху. 

Премьер Израиля поблагодарил «нашего великого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство».

«В течение 47 лет режим аятолл кричит: «Смерть Израилю», «Смерть Америке». Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и устроил резню среди своего народа. Нельзя позволить этому смертоносному террористическому режиму вооружиться ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству», - сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля заявил, что «пришло время всем народам, населяющим Иран, — персам, курдам, азербайджанцам, белуджам и ахвазам — избавиться от гнета тирании и привести Иран к свободе и миру».

Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 1334
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 1725
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу обновлено 13:44
13:44 4241
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 7767
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
12:12 1846
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
11:59 2063
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе ОБНОВЛЕНО 13:19; ВИДЕО
13:19 8773
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:46 6898
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08 7438
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08 7853
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 12596

