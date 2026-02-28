USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Новость дня
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Вылетевший в Тель-Авив самолет вернулся в Баку

12:45 967

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), летевший из Баку в Тель-Авив рейсом J2-021, был вынужден вернуться в бакинский аэропорт из-за закрытия воздушного пространства над Израилем. 

В пресс-службе AZAL заявили, что самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 12:24 по местному времени.

В национальной авиакомпании отметили, что внимательно «отслеживают ситуацию на Ближнем Востоке и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно информированы о любых изменениях в расписании».

Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 1336
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 1726
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу обновлено 13:44
13:44 4245
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 7767
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
12:12 1848
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
11:59 2063
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе ОБНОВЛЕНО 13:19; ВИДЕО
13:19 8775
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:46 6898
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08 7438
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08 7853
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 12597

ЭТО ВАЖНО

Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 1336
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 1726
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу обновлено 13:44
13:44 4245
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 7767
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
12:12 1848
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
11:59 2063
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе ОБНОВЛЕНО 13:19; ВИДЕО
13:19 8775
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:46 6898
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08 7438
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08 7853
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 12597
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться