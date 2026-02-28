Вылетевший в Тель-Авив самолет вернулся в Баку

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), летевший из Баку в Тель-Авив рейсом J2-021, был вынужден вернуться в бакинский аэропорт из-за закрытия воздушного пространства над Израилем.

В пресс-службе AZAL заявили, что самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 12:24 по местному времени.

В национальной авиакомпании отметили, что внимательно «отслеживают ситуацию на Ближнем Востоке и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно информированы о любых изменениях в расписании».