Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены
Пакистан бьет жестко: более 200 погибших афганских военных, десятки постов уничтожены

Израильтян предупредили о «непростых днях»

13:30 326

На фоне операции США и Ирана ожидаются «непростые дни», написал советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

«Необходимо строго выполнять указания Командования тыла. Впереди непростые дни, операция «Рык льва» продолжается», — отметил он.

Дмитрий Гендельман

Гендельман подчеркнул, что ключевая цель операции — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Власти исламской республики он назвал «прямой экзистенциальной угрозой».

Утром 28 февраля Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду иранских городов, в том числе Тегерану. Президент США Дональд Трамп сообщил вскоре, что Вашингтон начал масштабную военную операцию против Ирана. По его словам, действия исламской республики представляли прямую угрозу Соединенным Штатам. Глава Белого дома призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде». Операция Израиля сначала получила название «Маген Иуда» («Защитник Иуды»), потом была изменена на «Рык льва». Позднее Пентагон сообщил, что операция США называется «Эпическая ярость».

Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 1342
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 1729
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу
Бомбят Дубай и Абу-Даби. Эвакуируют Бурдж-Халифу обновлено 13:44
13:44 4258
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 7769
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
Обращение к гражданам Азербайджана в Израиле
12:12 1849
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
МИД обратился к азербайджанцам в Иране
11:59 2065
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе
Взрывы и разрушения в Тегеране и Тебризе ОБНОВЛЕНО 13:19; ВИДЕО
13:19 8783
Пакистан играет на грани фола…
Пакистан играет на грани фола… о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:46 6898
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы
02:08 7438
Война, которая сожжет весь Восток
Война, которая сожжет весь Восток наша аналитика; все еще актуально
27 февраля 2026, 19:08 7856
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе
Афганистан побеждает на земле, а Пакистан – в воздухе последнее обновление: 01:00
01:00 12598

