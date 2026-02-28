Израильтян предупредили о «непростых днях»

На фоне операции США и Ирана ожидаются «непростые дни», написал советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

Гендельман подчеркнул, что ключевая цель операции — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Власти исламской республики он назвал «прямой экзистенциальной угрозой».

Утром 28 февраля Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду иранских городов, в том числе Тегерану. Президент США Дональд Трамп сообщил вскоре, что Вашингтон начал масштабную военную операцию против Ирана. По его словам, действия исламской республики представляли прямую угрозу Соединенным Штатам. Глава Белого дома призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде». Операция Израиля сначала получила название «Маген Иуда» («Защитник Иуды»), потом была изменена на «Рык льва». Позднее Пентагон сообщил, что операция США называется «Эпическая ярость».