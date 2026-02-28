Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку

В связи с событиями на Ближнем Востоке из соображений безопасности приостановлено выполнение автобусных рейсов по маршруту Баку — Нахчыван — Баку, осуществлявшихся транзитом через территорию Исламской Республики Иран. Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

«28 февраля временно откладываются рейсы: из Баку в Нахчыван в 19:00 и 20:00, из Баку в Шарур - в 21:00, из Нахчывана в Баку - в 15:30, 16:30 и 17:30, а также из Шарура в Баку - в 16:30. О возобновлении рейсов Баку — Нахчыван — Баку общественности будет сообщено дополнительно. По дополнительным вопросам пассажиры могут обращаться в Call-центр «141» Агентства AYNA», — заявили в агентстве.

При этом в AYNA указали, что «с прохождением грузовых транспортных средств через ирано-азербайджанскую границу проблем не наблюдается, ограничения не вводились. С перевозчиками поддерживается постоянная связь, ситуация находится под контролем. В случае изменений общественность будет проинформирована».