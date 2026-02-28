Германия знала о готовящихся ударах по Ирану

Германия была заранее проинформирована о военных ударах Израиля по Ирану, сообщил Associated Press представитель немецкого правительства.

По его словам, немецкое правительство внимательно следит за развитием событий и проводит тесные консультации с европейскими партнерами.

Команда по управлению кризисами правительства Германии должна собраться сегодня в полдень для обсуждения ситуации в Иране. Канцлер Фридрих Мерц уже проконсультировался с соответствующими министрами и проведет дальнейшие переговоры в субботу.

При этом Великобритания не принимала участия в ударах США и Израиля по Ирану, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.