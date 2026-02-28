В России отреагировали на удары по Ирану: «США каких-то 249 лет...»

Медведев считает, что «миротворец (имеет в виду Дональда Трампа – ред.) в очередной раз показал лицо».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с начавшейся военной операцией США и Израиля против Ирана заявил, что проходившие до этого переговоры были «лишь операцией прикрытия».

«Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага», – написал Медведев в соцсетях.

По его словам, «США каких-то 249 лет», в то время как «Персидская империя была основана более 2500 лет назад».

Третий раунд переговоров между США и Ираном прошел 26 февраля в Женеве. В субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивные удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в операции участвуют американские военные.