Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

В России отреагировали на удары по Ирану: «США каких-то 249 лет...»

14:25 2888

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с начавшейся военной операцией США и Израиля против Ирана заявил, что проходившие до этого переговоры были «лишь операцией прикрытия».

Медведев считает, что «миротворец (имеет в виду Дональда Трампа – ред.) в очередной раз показал лицо».

«Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага», – написал Медведев в соцсетях.

По его словам, «США каких-то 249 лет», в то время как «Персидская империя была основана более 2500 лет назад».

Третий раунд переговоров между США и Ираном прошел 26 февраля в Женеве. В субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивные удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в операции участвуют американские военные.

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 880
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5048
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8444
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 883
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1972
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1816
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1802
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3932
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3764
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11534
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8507

