Америка бомбит Тебриз

В иранском городе Керманшах ракетные базы КСИР подвергаются непрерывным бомбардировкам истребителями ВВС США.
Также ударам подвергаются военные объекты в Тебризе.
February 28, 2026
*** 16:03
40 человек погибли, 48 пострадали в результате атаки на школу в иранском Минабе, сообщило агентство IRNA.
Поступают сообщения о необычно мощной атаке в Тегеране, сообщения о сильном взрыве и разбитии окон на большом расстоянии от места атаки.
Кроме того, наблюдается мощная волна атак в Ширазе и Бушере.
Иранское агентство Fars сообщило, что ключевые руководители страны живы и продолжают работу. По данным издания, верховный лидер Али Хаменеи находится в безопасности.
Также в сообщении говорится, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, советник верховного лидера Али Лариджани, командующий армией Абд аль-Рахим Мусави и глава судебной власти Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи находятся в добром здравии.
Публикация появилась на фоне сообщений в ряде источников о возможных ударах по целям, связанным с высшим руководством Ирана. В иранских официальных структурах подчеркивают, что государственные институты продолжают функционировать в обычном режиме.
Израиль предпринял действия, чтобы предотвратить успех дипломатических переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые на прошлой неделе были близки к завершению, сообщает телекомпания NBC News со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата.
«В очередной раз, когда переговоры приблизились к успеху, Израиль вмешался», - приводит его слова телеканал.
Иранский дипломат добавил, что в данной ситуации «израильский хвост виляет американской собакой», имея в виду влияние действий Израиля на внешнюю политику США. По словам источника, вмешательство произошло в «критический момент, когда стороны достигли значительного прогресса по ключевым вопросам».
Быстрый ответ Ирана на совместную военную операцию США и Израиля станет проверкой оборонительных систем, созданных США на Ближнем Востоке, а также продемонстрирует военный потенциал Ирана, считает военный аналитик CNN.
Соединенные Штаты оповестили власти Ирака о необходимости не допустить вовлечения местных военизированных шиитских группировок в региональный конфликт.
Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По данным его источников, Вашингтон информировал Багдад о своей обеспокоенности и «необходимости предотвратить вовлечение вооруженных группировок, действующих на иракской территории, в конфликт».
Некоторое время назад проиранская военизированная группировка «Катаиб Хезболла» заявила о готовности начать атаки на американские объекты в Ираке, в том числе военные базы в Иракском Курдистане, на которых дислоцированы военнослужащие США.
«Это оборонительная позиция, которая была выработана за последние несколько месяцев, а фактически и лет, в регионе Персидского залива, и сейчас она, по сути, подвергается испытанию, поскольку иранцы отвечают на первоначальную атаку», — заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон корреспонденту CNN Бекки Андерсон.
Лейтон заявил, что, по оценкам разведки, есть некоторое представление о возможностях Ирана для ответных действий, но добавил, что его быстрая реакция вызывает удивление и свидетельствует о том, что он готовился к нападению такой интенсивности.
«У них (Ирана) есть около 2000-3000 ракет, которые они способны запустить», — сказал Лейтон. — «Проблема в том, что у них нет, по крайней мере, согласно оценкам разведки, пусковых установок, которыми они располагали».
Военный эксперт заявил, что, по оценкам, у Ирана осталось примерно треть пусковых установок, которыми он располагал до июньских атак прошлого года: «Поэтому, если это правда, если эти разведывательные данные верны, можно было бы предположить, что ответ Ирана был бы несколько отложен. Но они явно смогли отреагировать очень быстро, быстрее, чем я ожидал».
«Я ожидал от них ответных действий, но не таких масштабных в данный конкретный момент времени. Так что они явно готовились к этому», — сказал Лейтон. — «Они были подготовлены».
В соцсетях публикуют видео, на котором протестующие скандируют промонархистские лозунги в городе Карадж.
February 28, 2026
*** 15:37
24 учащихся погибли в результате ракетной атаки США и Израиля на начальную школу для девочек, пишут иранские правительственные СМИ.
В ходе сегодняшних атак на район Минаб была поражена начальная школа для девочек. На данный момент 24 учащихся погибли, а 45 получили ранения, сообщили власти.
Зарубежные СМИ пишут о разрушении резиденции президента и разведывательной базы в Иране.
Сын президента ИРИ Масуда Пезешкиана, Юсуф Пезешкиан, заявил, что его отец здоров.
«Попытки покушения провалились, и остальные чиновники здоровы. Вероятно, нас ждет более длительный конфликт, и это будет война на истощение. Поэтому для того, чтобы пережить эти дни, необходимы настойчивость и терпение».
February 28, 2026
February 28, 2026
Корпус стражей исламской революции (КСИР) перемещает военную технику на территории школ и больниц.
Армия обороны Израиля сообщила о поражении сотни иранских военных целей, включая пусковые установки ракет на западе Ирана в рамках операции «Ревущий лев».
В городе Хомейн на западе Ирана был нанесен удар по ракетной установке, сообщает 9-й канал. По данным телеканала, цель была поражена в момент подготовки к пуску ракеты.
February 28, 2026
*** 15:25
Спутниковые снимки показывают черный столб дыма и значительные разрушения на охраняемой территории дворца верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране, однако его местонахождение остается неизвестным.
Снимок, сделанный компанией Airbus в субботу утром, показывает разрушенные здания в комплексе, который обычно служит резиденцией Хаменеи и главным местом для приема высокопоставленных чиновников.
February 28, 2026
*** 15:10
Дворец верховного лидера Ирана был полностью стерт с лица земли.
В Израиле считают, что в ходе первоначального удара был ликвидирован командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. По оценкам израильских источников, он был уничтожен в первые часы операции.
Пакпур занял пост командующего КСИР после гибели своего предшественника Хосейна Салами, который ранее был ликвидирован в рамках операции «Ам КеЛави».
В то же время иранские официальные источники опровергают сообщения о его гибели. В Тегеране заявляют, что распространенная информация не соответствует действительности.
На данный момент независимого подтверждения сведений о судьбе Пакпура нет. Ситуация остается неясной, официальные данные с обеих сторон продолжают уточняться.
Израильские СМИ утверждают, что дворец верховного лидера Ирана Али Хаменеи был полностью уничтожен ударами. Сам он, как сообщалось ранее, утром был вывезен в безопасное место.
February 28, 2026
*** 14:49
Удары Израиля по Ирану, по данным CNN, были также направлены против начальника Генерального штаба ВС Ирана Мохаммада Багери, советника верховного лидера Али Шамхани и секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Акбара Ахмадиана. На данный момент неизвестно, были ли поражены какие-либо высокопоставленные иранские лица в результате атаки.
Ранее Axios сообщил, что израильская армия нанесла удары по высокопоставленным иранским командирам и политическим лидерам, включая верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.
Иранский источник, близкий к властям, сообщил, что в результате ударов погибли несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и политических деятелей. Иранские СМИ также сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи находится в безопасности.
В результате удара в провинции Хормозган была повреждена начальная школа для девочек, погибли пять учениц, сообщает IRNA.
February 28, 2026
Израиль начал новую волну атак на Иран. Израильские чиновники заявили журналистам, что целью ударов являются президент и верховный лидер исламской республики.
*** 14:24
Массовые пробки в Тегеране: люди спешат уехать на фоне бомбардировок США и Израиля. КСИР устанавливает в городе блокпосты.
В то же время в соцсетях публикуют кадры, на которых жители иранской столицы радуются и ликуют, наблюдая за взрывами.
February 28, 2026