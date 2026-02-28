Америка бомбит Тебриз

*** 16:03

40 человек погибли, 48 пострадали в результате атаки на школу в иранском Минабе, сообщило агентство IRNA.

Поступают сообщения о необычно мощной атаке в Тегеране, сообщения о сильном взрыве и разбитии окон на большом расстоянии от места атаки.

Кроме того, наблюдается мощная волна атак в Ширазе и Бушере.

Иранское агентство Fars сообщило, что ключевые руководители страны живы и продолжают работу. По данным издания, верховный лидер Али Хаменеи находится в безопасности.

Также в сообщении говорится, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, советник верховного лидера Али Лариджани, командующий армией Абд аль-Рахим Мусави и глава судебной власти Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи находятся в добром здравии.

Публикация появилась на фоне сообщений в ряде источников о возможных ударах по целям, связанным с высшим руководством Ирана. В иранских официальных структурах подчеркивают, что государственные институты продолжают функционировать в обычном режиме.

Израиль предпринял действия, чтобы предотвратить успех дипломатических переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые на прошлой неделе были близки к завершению, сообщает телекомпания NBC News со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата.

«В очередной раз, когда переговоры приблизились к успеху, Израиль вмешался», - приводит его слова телеканал.

Иранский дипломат добавил, что в данной ситуации «израильский хвост виляет американской собакой», имея в виду влияние действий Израиля на внешнюю политику США. По словам источника, вмешательство произошло в «критический момент, когда стороны достигли значительного прогресса по ключевым вопросам».

Быстрый ответ Ирана на совместную военную операцию США и Израиля станет проверкой оборонительных систем, созданных США на Ближнем Востоке, а также продемонстрирует военный потенциал Ирана, считает военный аналитик CNN.

Соединенные Штаты оповестили власти Ирака о необходимости не допустить вовлечения местных военизированных шиитских группировок в региональный конфликт.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, Вашингтон информировал Багдад о своей обеспокоенности и «необходимости предотвратить вовлечение вооруженных группировок, действующих на иракской территории, в конфликт».

Некоторое время назад проиранская военизированная группировка «Катаиб Хезболла» заявила о готовности начать атаки на американские объекты в Ираке, в том числе военные базы в Иракском Курдистане, на которых дислоцированы военнослужащие США.

«Это оборонительная позиция, которая была выработана за последние несколько месяцев, а фактически и лет, в регионе Персидского залива, и сейчас она, по сути, подвергается испытанию, поскольку иранцы отвечают на первоначальную атаку», — заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон корреспонденту CNN Бекки Андерсон.

Лейтон заявил, что, по оценкам разведки, есть некоторое представление о возможностях Ирана для ответных действий, но добавил, что его быстрая реакция вызывает удивление и свидетельствует о том, что он готовился к нападению такой интенсивности.

«У них (Ирана) есть около 2000-3000 ракет, которые они способны запустить», — сказал Лейтон. — «Проблема в том, что у них нет, по крайней мере, согласно оценкам разведки, пусковых установок, которыми они располагали».

Военный эксперт заявил, что, по оценкам, у Ирана осталось примерно треть пусковых установок, которыми он располагал до июньских атак прошлого года: «Поэтому, если это правда, если эти разведывательные данные верны, можно было бы предположить, что ответ Ирана был бы несколько отложен. Но они явно смогли отреагировать очень быстро, быстрее, чем я ожидал».

«Я ожидал от них ответных действий, но не таких масштабных в данный конкретный момент времени. Так что они явно готовились к этому», — сказал Лейтон. — «Они были подготовлены».

В соцсетях публикуют видео, на котором протестующие скандируют промонархистские лозунги в городе Карадж.