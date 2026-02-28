USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Америка бомбит Тебриз

обновлено 16:33; видео
16:33 5051

В иранском городе Керманшах ракетные базы КСИР подвергаются непрерывным бомбардировкам истребителями ВВС США.

Также ударам подвергаются военные объекты в Тебризе.

*** 16:03

40 человек погибли, 48 пострадали в результате атаки на школу в иранском Минабе, сообщило агентство IRNA.

Поступают сообщения о необычно мощной атаке в Тегеране, сообщения о сильном взрыве и разбитии окон на большом расстоянии от места атаки.

Кроме того, наблюдается мощная волна атак в Ширазе и Бушере.

Иранское агентство Fars сообщило, что ключевые руководители страны живы и продолжают работу. По данным издания, верховный лидер Али Хаменеи находится в безопасности.

Также в сообщении говорится, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, советник верховного лидера Али Лариджани, командующий армией Абд аль-Рахим Мусави и глава судебной власти Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи находятся в добром здравии.

Публикация появилась на фоне сообщений в ряде источников о возможных ударах по целям, связанным с высшим руководством Ирана. В иранских официальных структурах подчеркивают, что государственные институты продолжают функционировать в обычном режиме.

Израиль предпринял действия, чтобы предотвратить успех дипломатических переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые на прошлой неделе были близки к завершению, сообщает телекомпания NBC News со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата.

«В очередной раз, когда переговоры приблизились к успеху, Израиль вмешался», - приводит его слова телеканал.

Иранский дипломат добавил, что в данной ситуации «израильский хвост виляет американской собакой», имея в виду влияние действий Израиля на внешнюю политику США. По словам источника, вмешательство произошло в «критический момент, когда стороны достигли значительного прогресса по ключевым вопросам».

Быстрый ответ Ирана на совместную военную операцию США и Израиля станет проверкой оборонительных систем, созданных США на Ближнем Востоке, а также продемонстрирует военный потенциал Ирана, считает военный аналитик CNN.

Соединенные Штаты оповестили власти Ирака о необходимости не допустить вовлечения местных военизированных шиитских группировок в региональный конфликт.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, Вашингтон информировал Багдад о своей обеспокоенности и «необходимости предотвратить вовлечение вооруженных группировок, действующих на иракской территории, в конфликт».

Некоторое время назад проиранская военизированная группировка «Катаиб Хезболла» заявила о готовности начать атаки на американские объекты в Ираке, в том числе военные базы в Иракском Курдистане, на которых дислоцированы военнослужащие США.

«Это оборонительная позиция, которая была выработана за последние несколько месяцев, а фактически и лет, в регионе Персидского залива, и сейчас она, по сути, подвергается испытанию, поскольку иранцы отвечают на первоначальную атаку», — заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон корреспонденту CNN Бекки Андерсон.

Лейтон заявил, что, по оценкам разведки, есть некоторое представление о возможностях Ирана для ответных действий, но добавил, что его быстрая реакция вызывает удивление и свидетельствует о том, что он готовился к нападению такой интенсивности.

«У них (Ирана) есть около 2000-3000 ракет, которые они способны запустить», — сказал Лейтон. — «Проблема в том, что у них нет, по крайней мере, согласно оценкам разведки, пусковых установок, которыми они располагали».

Военный эксперт заявил, что, по оценкам, у Ирана осталось примерно треть пусковых установок, которыми он располагал до июньских атак прошлого года: «Поэтому, если это правда, если эти разведывательные данные верны, можно было бы предположить, что ответ Ирана был бы несколько отложен. Но они явно смогли отреагировать очень быстро, быстрее, чем я ожидал».

«Я ожидал от них ответных действий, но не таких масштабных в данный конкретный момент времени. Так что они явно готовились к этому», — сказал Лейтон. — «Они были подготовлены».

В соцсетях публикуют видео, на котором протестующие скандируют промонархистские лозунги в городе Карадж.

*** 15:37

24 учащихся погибли в результате ракетной атаки США и Израиля на начальную школу для девочек, пишут иранские правительственные СМИ.

В ходе сегодняшних атак на район Минаб была поражена начальная школа для девочек. На данный момент 24 учащихся погибли, а 45 получили ранения, сообщили власти.

Зарубежные СМИ пишут о разрушении резиденции президента и разведывательной базы в Иране.

Сын президента ИРИ Масуда Пезешкиана, Юсуф Пезешкиан, заявил, что его отец здоров.

«Попытки покушения провалились, и остальные чиновники здоровы. Вероятно, нас ждет более длительный конфликт, и это будет война на истощение. Поэтому для того, чтобы пережить эти дни, необходимы настойчивость и терпение».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) перемещает военную технику на территории школ и больниц.

Армия обороны Израиля сообщила о поражении сотни иранских военных целей, включая пусковые установки ракет на западе Ирана в рамках операции «Ревущий лев».

В городе Хомейн на западе Ирана был нанесен удар по ракетной установке, сообщает 9-й канал. По данным телеканала, цель была поражена в момент подготовки к пуску ракеты.

*** 15:25 

Спутниковые снимки показывают черный столб дыма и значительные разрушения на охраняемой территории дворца верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране, однако его местонахождение остается неизвестным.

Снимок, сделанный компанией Airbus в субботу утром, показывает разрушенные здания в комплексе, который обычно служит резиденцией Хаменеи и главным местом для приема высокопоставленных чиновников.

*** 15:10 

Дворец верховного лидера Ирана был полностью стерт с лица земли.

В Израиле считают, что в ходе первоначального удара был ликвидирован командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. По оценкам израильских источников, он был уничтожен в первые часы операции.

Пакпур занял пост командующего КСИР после гибели своего предшественника Хосейна Салами, который ранее был ликвидирован в рамках операции «Ам КеЛави».

В то же время иранские официальные источники опровергают сообщения о его гибели. В Тегеране заявляют, что распространенная информация не соответствует действительности.

На данный момент независимого подтверждения сведений о судьбе Пакпура нет. Ситуация остается неясной, официальные данные с обеих сторон продолжают уточняться.

Израильские СМИ утверждают, что дворец верховного лидера Ирана Али Хаменеи был полностью уничтожен ударами. Сам он, как сообщалось ранее, утром был вывезен в безопасное место.

*** 14:49 

Удары Израиля по Ирану, по данным CNN, были также направлены против начальника Генерального штаба ВС Ирана Мохаммада Багери, советника верховного лидера Али Шамхани и секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Акбара Ахмадиана. На данный момент неизвестно, были ли поражены какие-либо высокопоставленные иранские лица в результате атаки.

Ранее Axios сообщил, что израильская армия нанесла удары по высокопоставленным иранским командирам и политическим лидерам, включая верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Иранский источник, близкий к властям, сообщил, что в результате ударов погибли несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и политических деятелей. Иранские СМИ также сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи находится в безопасности.

В результате удара в провинции Хормозган была повреждена начальная школа для девочек, погибли пять учениц, сообщает IRNA.

Израиль начал новую волну атак на Иран. Израильские чиновники заявили журналистам, что целью ударов являются президент и верховный лидер исламской республики. 

*** 14:24

Массовые пробки в Тегеране: люди спешат уехать на фоне бомбардировок США и Израиля. КСИР устанавливает в городе блокпосты.

В то же время в соцсетях публикуют кадры, на которых жители иранской столицы радуются и ликуют, наблюдая за взрывами.

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 882
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5052
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8445
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 883
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1974
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1816
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1802
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3935
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3765
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11538
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8507

ЭТО ВАЖНО

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 882
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5052
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8445
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 883
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1974
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1816
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1802
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3935
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3765
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11538
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8507
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться