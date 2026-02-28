Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе

Российские войска, возможно, начали артиллерийскую и беспилотную подготовку поля боя к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года на украинский «пояс крепостей» в Донецкой области, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В частности, 26 и 27 февраля российские войска обстреляли Беленькое (к северо-востоку от Краматорска, северной оконечности «Пояса крепостей»), и это первый случай, когда российские войска обстреляли Краматорск или его окрестности из ствольной артиллерии, отмечают аналитики. Эти артиллерийские удары, вероятно, означают начало артиллерийской подготовки России к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года, считают в ISW.
«Вероятно, после завершения артиллерийской подготовки российская армия начнет наземную фазу этого наступления в ближайшее время», - заявили аналитики.
Российские войска также проводят кампанию воздушного перехвата на южной оконечности «Пояса крепостей», в частности, на трассе H-20, которая является основной наземной линией связи, соединяющей города «Пояса крепостей».
ISW приводит слова украинского военного, действовавшего на Славянском направлении, который сообщил, что российское военное командование перебрасывает подкрепления на это направление, что является еще одним признаком того, что Россия планирует в ближайшее время отдать приоритет наступательным операциям против «Пояса крепостей».
При этом в ISW оценивают, что наступление с целью захвата «Пояса крепостей», вероятно, затянется на годы и потребует от российского военного командования значительного времени, людских ресурсов и средств. В то же время российские войска до сих пор не смогли или не захотели сосредоточить ресурсы, необходимые для решающей наступательной операции, особенно против «Пояса крепостей», подчеркивают аналитики.