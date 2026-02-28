Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе

Российские войска, возможно, начали артиллерийскую и беспилотную подготовку поля боя к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года на украинский «пояс крепостей» в Донецкой области, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, 26 и 27 февраля российские войска обстреляли Беленькое (к северо-востоку от Краматорска, северной оконечности «Пояса крепостей»), и это первый случай, когда российские войска обстреляли Краматорск или его окрестности из ствольной артиллерии, отмечают аналитики. Эти артиллерийские удары, вероятно, означают начало артиллерийской подготовки России к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года, считают в ISW.