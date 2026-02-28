Трамп обратится к американцам

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, обратится к американским гражданам, сообщает корреспондент Axios Барак Равид.
Ранее Трамп сообщил о масштабной операции против Ирана. Ее целью он назвал защиту американского народа.
