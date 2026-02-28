AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке и введенными ограничениями в воздушном пространстве авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановила выполнение рейсов по направлениям Дубай, Доха, Джидда и Тель-Авив, сообщили в AZAL.

Пассажиры могут вернуть или обменять приобретенные авиабилеты по указанным направлениям без уплаты штрафа. Рейсы в Нахчыван выполняются в штатном режиме.

«AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Пассажиры будут оперативно проинформированы о возможных изменениях.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте: [email protected]», - заявили в национальной авиакомпании.