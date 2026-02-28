USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив

15:17 885

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке и введенными ограничениями в воздушном пространстве авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановила выполнение рейсов по направлениям Дубай, Доха, Джидда и Тель-Авив, сообщили в AZAL.

Пассажиры могут вернуть или обменять приобретенные авиабилеты по указанным направлениям без уплаты штрафа. Рейсы в Нахчыван выполняются в штатном режиме.

«AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Пассажиры будут оперативно проинформированы о возможных изменениях.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте: [email protected]», - заявили в национальной авиакомпании.

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 884
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5064
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8446
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 886
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1982
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1819
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1802
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3937
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3768
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11550
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8507

ЭТО ВАЖНО

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 884
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5064
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8446
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 886
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1982
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1819
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1802
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3937
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3768
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11550
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8507
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться