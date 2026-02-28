USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Еще одна страна объявила войну Ирану

обновлено 16:24; видео
16:24 3072

Канада присоединилась к поддержке операции против Ирана.

«Канада поддерживает действия США, направленные на то, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия и предотвратить дальнейшие угрозы со стороны его режима международному миру и безопасности», - заявил премьер-министр Канады Марк Карни. 

Министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн отслеживают кампанию ударов США по Ирану из Мар-а-Лаго во Флориде, где в настоящее время находится президент Дональд Трамп, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

*** 15:21

Саудовская Аравия присоединяется к США в конфликте против Ирана, об этом заявили саудовские власти. 

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 885
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5067
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8446
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 887
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1982
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1819
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1802
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3937
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3769
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11555
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8507

