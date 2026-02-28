Еще одна страна объявила войну Ирану

Канада присоединилась к поддержке операции против Ирана.

«Канада поддерживает действия США, направленные на то, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия и предотвратить дальнейшие угрозы со стороны его режима международному миру и безопасности», - заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн отслеживают кампанию ударов США по Ирану из Мар-а-Лаго во Флориде, где в настоящее время находится президент Дональд Трамп, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.