Первая реакция Евросоюза на войну США и Израиля с Ираном

События в Иране вызывают «серьезную озабоченность», заявили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта в совместном заявлении.

В их заявлении говорится, что «обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут еще больше обострить напряженность или подорвать глобальный режим нераспространения, имеет критически важное значение. Европейский союз принял масштабные санкции в ответ на действия кровожадного режима Ирана и Корпуса стражей исламской революции и последовательно продвигает дипломатические усилия, направленные на решение проблем ядерной и баллистической программ путем переговоров».

Руководство ЕС призвало все стороны «проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и в полной мере соблюдать международное право».