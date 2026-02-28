USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Первая реакция Евросоюза на войну США и Израиля с Ираном

15:25 1361

События в Иране вызывают «серьезную озабоченность», заявили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта в совместном заявлении.

В их заявлении говорится, что «обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут еще больше обострить напряженность или подорвать глобальный режим нераспространения, имеет критически важное значение. Европейский союз принял масштабные санкции в ответ на действия кровожадного режима Ирана и Корпуса стражей исламской революции и последовательно продвигает дипломатические усилия, направленные на решение проблем ядерной и баллистической программ путем переговоров».

Руководство ЕС призвало все стороны «проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и в полной мере соблюдать международное право».

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 887
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5073
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8447
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 889
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1984
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1820
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1803
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3938
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3770
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11559
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8508

