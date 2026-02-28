USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

«Этот этап завершен»: Наим Азизов рассказал о своих новых планах

15:38

Бывший руководитель бакинского офиса компании Bolt Наим Азизов, завершив почти 10-летнюю деятельность, по собственному желанию покинул свою должность. В период его руководства компания прошла путь от этапа становления в Азербайджане до лидерства на рынке, расширила географию деятельности и превратила приложение в лидер сегмента.

Наим Азизов в интервью рассказал о причинах своего ухода, достигнутых за более чем 9 лет результатах и планах на будущее.

– Наим бей, ваше решение об уходе с должности стало неожиданным для общественности. Как формировалось это решение?

– Решение было принято полностью по моей личной инициативе и в плановом порядке. За 9 лет и 4 месяца мы прошли очень интенсивный этап. Мы вместе пережили этапы выхода компании на рынок, ее становления, расширения и выхода на лидерские позиции. Я посчитал, что основные стратегические цели, поставленные перед нами, выполнены, и этот этап завершен. Это было подходящее время для фокусирования на новых направлениях.

– Как бы вы охарактеризовали период более чем в 9 лет?

– Это был период трансформации и созидания. В первые годы основным вызовом была структуризация рынка. Для того чтобы модель онлайн-платформы такси была принята широкой аудиторией, необходимо было параллельно работать как с водителями, так и с пассажирами.Мы с нуля выстроили операционную модель, создали внутренние механизмы контроля, сформировали стандарты безопасности и качества обслуживания. Сегодня устойчивое функционирование системы является результатом шагов, предпринятых на том этапе.

– Через какие этапы прошло расширение компании по стране?

– На начальном этапе основное внимание было сосредоточено на рынке Баку. Затем была применена стратегия выхода в регионы. Мы поэтапно расширили географию деятельности до 41 города. Организация деятельности в регионах связана как с активацией приложения, так и с формированием местной операционной инфраструктуры, привлечением и обучением водителей. Этот процесс требовал серьезной координации и ресурсов.

– В последние 7 лет особо подчеркивается доминирование приложения в сфере такси. В чем заключался успех этого проекта?

– Цифровизация такси позволила более системно регулировать качество обслуживания. Это усилило конкуренцию качества на рынке и повысило удовлетворенность пассажиров. В рамках новой модели был заново выстроен механизм работы с водителями, внедрены критерии эффективности и ужесточены стандарты обслуживания. Основные  технические и операционные решения проекта были разработаны при участии местной команды, которые и привели к лидерству на рынке.

– Что вы можете сказать об инновационных подходах азербайджанского офиса?

– Ряд технологических и операционных решений был протестирован именно в бакинском офисе и после получения успешных результатов внедрен на других рынках. Это показатель профессионализма команды.

Поскольку рынок Азербайджана динамичен и конкурентен, применяемые здесь модели должны были быть гибкими и эффективными. Этот опыт оказался полезным и на глобальном уровне.

– Как вы оцениваете процесс формирования команды?

– Формирование сильной местной команды было приоритетом. Наряду с операционным персоналом мы подготовили профессиональные кадры в направлениях аналитики, маркетинга, поддержки водителей и контроля качества.

Сегодня функционирование компании в стране как устойчивой структуры является результатом работы этой команды и системной модели управления.

– Какие основные трудности были в эти годы?

– Быстрое изменение рынка и рост конкуренции постоянно требовали адаптации. Изменение регуляторной среды, технологические новшества и трансформация поведения пользователей также делали необходимым оперативное обновление решений. Период пандемии стал отдельным этапом испытаний. В тот период главным приоритетом было сохранение непрерывности операционной деятельности и усиление мер безопасности.

– Как бы вы обобщили свои основные вклады в компанию?

– Создание стратегической модели управления, региональное расширение, внедрение инновационных продуктов, операционная стабильность и вывод бренда на лидерские позиции на рынке — основные результаты. Самое важное — формирование устойчивой и способной к самоуправлению системы.

– Оглядываясь на эти годы, какой результат для вас самый ценный?

– Безусловно, расширение, созданные системы и внедренные инновации важны. Но для меня самый особенный момент в другом. Посредством этой платформы миллионы людей ежедневно безопасно доставляются по своим адресам. В то же время для тысяч водителей эта деятельность превратилась в стабильный источник дохода.

Вносить вклад в ежедневный комфорт пассажиров и одновременно играть роль в формировании источника дохода для тысяч семей — это очень приятное и вызывающее гордость чувство.

– Каковы ваши дальнейшие планы?

– В настоящее время я обдумываю новые проекты. Хочу применить свой опыт в сфере технологий, цифровых платформ и сервисных экосистем в более широком масштабе.

Верю, что следующий этап будет связан с реализацией проектов уже в более региональном и международном масштабе.

