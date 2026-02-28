Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана

Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям Администрации президента Турции прокомментировал утверждения о потоке беженцев из Ирана в Турцию.

«Распространяемые видеокадры о якобы незаконном переходе через иранскую границу не имеют подтвержденных данных о времени и месте съемки, являются старыми и были повторно опубликованы с определенной целью. Какой-либо конкретной информации по этому поводу нет. Подобные публикации направлены на подрыв пограничной безопасности и формирование негативного общественного мнения. Безопасность границ Турции обеспечивается непрерывно».

В то же время Министерство иностранных дел Турции заявило, что текущая ситуация в Иране остается уязвимой, и призвало граждан Турции в этой стране к осторожности.