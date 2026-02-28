USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана

15:52 894

Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям Администрации президента Турции прокомментировал утверждения о потоке беженцев из Ирана в Турцию.

«Распространяемые видеокадры о якобы незаконном переходе через иранскую границу не имеют подтвержденных данных о времени и месте съемки, являются старыми и были повторно опубликованы с определенной целью. Какой-либо конкретной информации по этому поводу нет. Подобные публикации направлены на подрыв пограничной безопасности и формирование негативного общественного мнения. Безопасность границ Турции обеспечивается непрерывно».

В то же время Министерство иностранных дел Турции заявило, что текущая ситуация в Иране остается уязвимой, и призвало граждан Турции в этой стране к осторожности.

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 895
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5088
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8448
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 890
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1986
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1822
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1805
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3939
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3774
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11571
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8510

ЭТО ВАЖНО

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 895
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5088
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8448
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 890
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1986
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1822
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1805
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3939
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3774
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11571
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8510
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться