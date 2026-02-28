USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Израиль помешал сделке США и Ирана?

16:05 598

Переговоры США и Ирана в Женеве были «близки к успеху», но Израиль «вмешался, чтобы помешать дипломатическому урегулированию». Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного ближневосточного дипломата, который якобы знаком с ходом переговоров.

«И снова, как только намечается успех, Израиль вмешивается», — утверждает источник.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон пытался заключить сделку с Тегераном по ядерной программе, но усилия не увенчались успехом. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что на переговорах в Женеве Иран отверг условия США по ядерной сделке.

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 896
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5093
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8448
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 890
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1989
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1823
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1805
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3942
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3774
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11574
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8510

