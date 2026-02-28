Война США и Израиля с Ираном: Франция требует созыва Совбеза ООН

Франция требует срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом в соцсети X сообщил президент республики Эммануэль Макрон.

«Франция требует срочного созыва Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Я нахожусь в тесном контакте с нашими партнерами в Европе и на Ближнем Востоке», - заявил французский лидер.

По словам Макрона, Тегеран должен понять, что у него не остается другого выхода, кроме как начать «добросовестные переговоры» и отказаться от своих программ по созданию ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.