USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Война США и Израиля с Ираном: Франция требует созыва Совбеза ООН

16:16 476

Франция требует срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом в соцсети X сообщил президент республики Эммануэль Макрон.

«Франция требует срочного созыва Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Я нахожусь в тесном контакте с нашими партнерами в Европе и на Ближнем Востоке», - заявил французский лидер. 

По словам Макрона, Тегеран должен понять, что у него не остается другого выхода, кроме как начать «добросовестные переговоры» и отказаться от своих программ по созданию ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 896
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5093
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8448
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 890
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1989
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1823
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1805
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3942
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3774
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11574
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8510

ЭТО ВАЖНО

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 896
Америка бомбит Тебриз
Америка бомбит Тебриз обновлено 16:33; видео
16:33 5093
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х продолжение главной темы; все еще актуально
02:08 8448
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 890
Трамп обратится к американцам
Трамп обратится к американцам
15:05 1989
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе отчет ISW
14:41 1823
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1805
Бомбардировщик B-52 подняли над США
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3942
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3774
Иран бомбит арабские страны
Иран бомбит арабские страны обновлено 16:22
16:22 11574
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить о развитии ситуации; все еще актуально
27 февраля 2026, 22:01 8510
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться