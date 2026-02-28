Евреев по всему миру предупредили

Совет национальной безопасности Израиля призвал всех израильтян, находящихся за границей, «в любой точке мира», соблюдать повышенные меры предосторожности. Сообщение распространено в связи с «эскалацией конфликта с Ираном».

«Иранский режим активизирует нападения за рубежом на израильские/еврейские объекты [...] Не исключено, что мотивация причинять вред израильтянам возрастет как со стороны других террористических элементов, так и со стороны отдельных лиц», — указано в заявлении.

Власти Израиля рекомендовали согражданам, среди прочего, не публиковать в соцсетях данные о своем местонахождении или планируемых поездках. Также рекомендуется не посещать мероприятия и объекты, связанные со страной или ее религией.