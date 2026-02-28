USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Евреев по всему миру предупредили

16:22 376

Совет национальной безопасности Израиля призвал всех израильтян, находящихся за границей, «в любой точке мира», соблюдать повышенные меры предосторожности. Сообщение распространено в связи с «эскалацией конфликта с Ираном».

«Иранский режим активизирует нападения за рубежом на израильские/еврейские объекты [...] Не исключено, что мотивация причинять вред израильтянам возрастет как со стороны других террористических элементов, так и со стороны отдельных лиц», — указано в заявлении.

Власти Израиля рекомендовали согражданам, среди прочего, не публиковать в соцсетях данные о своем местонахождении или планируемых поездках. Также рекомендуется не посещать мероприятия и объекты, связанные со страной или ее религией.

Анкара опровергает: Никаких беженцев из Ирана
15:52 898
Америка бомбит Тебриз
16:33 5097
Пока Афганистан воевал с Пакистаном, проснулся и ИГИЛ-Х
02:08 8448
AZAL приостановил рейсы в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
15:17 891
Трамп обратится к американцам
15:05 1992
Россия готовится к наступлению на «пояс крепостей» в Донбассе
14:41 1824
Приостановлены автобусные рейсы Баку — Нахчыван — Баку
13:58 1805
Бомбардировщик B-52 подняли над США
13:01 3942
Нетаньяху обратился к израильтянам и иранскому народу: «Время пришло…»
12:34 3776
Иран бомбит арабские страны
16:22 11577
Границы между Пакистаном и Афганистаном больше нет. Войну не остановить
27 февраля 2026, 22:01 8510

