Последствие войны в Иране для Украины

Расходование Соединенными Штатами боеприпасов во время ударов по Ирану может негативно повлиять на поставку американских вооружений в Украину, предполагает газета Financial Times (FT).

По данным издания, еще во время прошлогодней военной операции против Тегерана США и Израиль потратили беспрецедентное количество ракет-перехватчиков для нейтрализации ракет и БПЛА, запускаемых Ираном. В статье отмечается, что тогда были израсходованы около 150 боеприпасов системы противоракетной обороны THAAD при том, что всего с 2010 года, когда она вступила в строй, было заказано 650 ракет-перехватчиков.

Газета заметила, что, если в прошлые разы британские и французские силы принимали участие в защите Израиля от иранских БПЛА и баллистических ракет, то сейчас никакой международной коалиции не сформировано. «Военные США оценивают вероятность того, что ответные действия Ирана могут затруднить поставки этих жизненно важных боеприпасов, пока страна пытается восполнить их запасы, что повлияет не только на войну в Украине, но и на боевые планы Вашингтона в случае возможного конфликта с Китаем или Россией», - говорится в статье.