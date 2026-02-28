USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Последствие войны в Иране для Украины

16:55 2123

Расходование Соединенными Штатами боеприпасов во время ударов по Ирану может негативно повлиять на поставку американских вооружений в Украину, предполагает газета Financial Times (FT).

По данным издания, еще во время прошлогодней военной операции против Тегерана США и Израиль потратили беспрецедентное количество ракет-перехватчиков для нейтрализации ракет и БПЛА, запускаемых Ираном. В статье отмечается, что тогда были израсходованы около 150 боеприпасов системы противоракетной обороны THAAD при том, что всего с 2010 года, когда она вступила в строй, было заказано 650 ракет-перехватчиков.

Газета заметила, что, если в прошлые разы британские и французские силы принимали участие в защите Израиля от иранских БПЛА и баллистических ракет, то сейчас никакой международной коалиции не сформировано. «Военные США оценивают вероятность того, что ответные действия Ирана могут затруднить поставки этих жизненно важных боеприпасов, пока страна пытается восполнить их запасы, что повлияет не только на войну в Украине, но и на боевые планы Вашингтона в случае возможного конфликта с Китаем или Россией», - говорится в статье.

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 49
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 378
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 527
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2004
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1155
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1700
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1040
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2043
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1506
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2653
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2373

ЭТО ВАЖНО

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 49
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 378
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 527
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2004
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1155
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1700
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1040
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2043
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1506
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2653
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2373
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться