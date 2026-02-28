Оман обратился к США

Атака США и Израиля на Иран подорвала переговорный процесс с Тегераном по ядерному досье и не отвечает интересам Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником между США и Ираном.

«Я встревожен. Активные и серьезные переговоры вновь подорваны. Ни интересам США, ни делу глобального мира это не служит», - написал министр в соцсети X.

Аль-Бусаиди предостерег американскую сторону от дальнейшего участия в конфликте. «Я призываю США не втягиваться в это дальше. Это не ваша война», - подчеркнул аль-Бусаиди.