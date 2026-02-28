USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Оман обратился к США

17:07 2032

Атака США и Израиля на Иран подорвала переговорный процесс с Тегераном по ядерному досье и не отвечает интересам Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником между США и Ираном.

«Я встревожен. Активные и серьезные переговоры вновь подорваны. Ни интересам США, ни делу глобального мира это не служит», - написал министр в соцсети X.

Аль-Бусаиди предостерег американскую сторону от дальнейшего участия в конфликте. «Я призываю США не втягиваться в это дальше. Это не ваша война», - подчеркнул аль-Бусаиди.

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 52
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 382
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 528
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2007
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1159
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1701
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1041
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2046
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1507
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2654
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2375

ЭТО ВАЖНО

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 52
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 382
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 528
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2007
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1159
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1701
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1041
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2046
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1507
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2654
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться