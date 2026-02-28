USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
У Эрдогана опровергают

17:17 2375

Управление по коммуникациям Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергло утверждения, что республика якобы оказала поддержку атакам на Иран.

«Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, что Турция оказала поддержку в недавних нападениях на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение. Турецкая Республика не допустит использования своих воздушных, наземных или морских элементов, включая воздушное пространство, в оперативных целях и в пользу сторон в любом конфликте или войне, участником которой она не является. Это один из основополагающих принципов внешней политики и безопасности нашей страны», - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям.

В Центре отметили, что «суверенные права Турции на воздушное пространство, землю и море являются полными и неоспоримыми», а вся деятельность, связанная с суверенными территориями, ведется исключительно в соответствии с оценками органов национальной безопасности Турции.

19:13 54
19:00 385
18:56 530
18:50 2009
18:38 1163
18:29 1703
17:57 1041
17:43 2048
17:39 1508
17:32 2654
