У Эрдогана опровергают

Управление по коммуникациям Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергло утверждения, что республика якобы оказала поддержку атакам на Иран.

«Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, что Турция оказала поддержку в недавних нападениях на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение. Турецкая Республика не допустит использования своих воздушных, наземных или морских элементов, включая воздушное пространство, в оперативных целях и в пользу сторон в любом конфликте или войне, участником которой она не является. Это один из основополагающих принципов внешней политики и безопасности нашей страны», - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям.

В Центре отметили, что «суверенные права Турции на воздушное пространство, землю и море являются полными и неоспоримыми», а вся деятельность, связанная с суверенными территориями, ведется исключительно в соответствии с оценками органов национальной безопасности Турции.