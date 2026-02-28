USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Дубай в огне

ОБНОВЛЕНО 19:00; ВИДЕО
19:00

Зафиксированы попадания иранских ракет в Дубае, в городе гремят взрывы и полыхают пожары. 

БПЛА нанес удар по международному аэропорту Кувейта, пишут СМИ.

*** 18:41 

Сообщается о прямом попадании ракеты по базе «Глилот», связанной с «Моссадом», по предварительной информации, объект мог получить серьезные повреждения.

Иран заявил, что атаковал 14 американских военных баз на Ближнем Востоке.

 

*** 18:27

4 человека погибли в Сирии после падения иранской ракеты на здание, сообщает Reuters. Инцидент произошёл в городе Сувейда на юге страны, есть раненые. Обломки ракет также упали в Кунейтре. Очевидцы сообщают о десятках ракет-перехватчиков в небе над Дамаском.

КСИР поразили боевой корабль ВМС США, пишут иранские СМИ.

Сотни танкеров сейчас находятся в Ормузском проливе и соседнем Красном море.

Международный аэропорт в Дубае парализован. Полёты приостановлены на неопределённый срок. Тысячи пассажиров застряли и не могут вылететь из страны, в которой снова гремят взрывы. 

*** 18:03

Американские средства ПВО отражают атаку иранских ракет в столице Катара Дохе.

Также работа ПВО замечена в Абу-Даби, ОАЭ. Пишут о мощных взрывах в Дубае.

Взрывы раздаются в сирийских провинциях Дамаск и Дераа, сообщает телеканал Al Ikhbaria.

Израильские авиакомпании эвакуируют самолеты из страны из-за угрозы удара по аэропорту Бен-Гурион. Их направили в сторону Греции и Кипра.

*** 17:40 

Два самолета Fly Dubai рейса Тель Авив - Дубай были вынуждены приземлиться в Саудовской Аравии, так как аэропорт Дубая не принимает воздушные суда. У Израиля нет дипломатических связей с Эр-Риядом.

Израиль приостановил добычу газа на нескольких скважинах в Средиземном море.

Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщили в ЦАХАЛ.

КСИР также заявил о том, что американский радар FP132 с дальностью действия 5000 км, размещенный в Катаре и оборудованный для отслеживания баллистических ракет, полностью уничтожен.

В общей сложности Иран наносит удары по 10 странам региона.

В Дубае, несмотря на работу ПВО, обстановка остается спокойной. Туристы продолжают спокойно ходить по улицам и загорать возле бассейна.

*** 17:18 

КСИР Ирана сообщает о ликвидации не менее 200 американских военных в результате ударов по базам США на Ближнем Востоке. В Пентагоне утверждают, что никто не пострадал.

США «должны знать», что Иран «применит еще более мощные ракеты» в ходе новых ударов, заявил иранский генерал Мохаммад-Али Джафари.

«(Президент США Дональд) Трамп должен знать, что сегодня мы запустили ракеты, использовав лишь малую часть наших запасов. Вскоре мы представим оружие, которого вы еще никогда не видели», - подчеркнул Джафари.

На этом фоне сообщается, что самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху улетел из Тель-Авива.

Иранское телевидение публикует кадры запуска баллистических ракет по Израилю. 

Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» в ответ на удары Израиля и США. Об этом сообщило агентство IRNA.

