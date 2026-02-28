Дубай в огне

БПЛА нанес удар по международному аэропорту Кувейта, пишут СМИ.

*** 18:41 Сообщается о прямом попадании ракеты по базе «Глилот», связанной с «Моссадом», по предварительной информации, объект мог получить серьезные повреждения. pic.twitter.com/vWwGL0WWh0 — Ahmadov (@BigAhmadov) February 28, 2026

Иран заявил, что атаковал 14 американских военных баз на Ближнем Востоке.

*** 18:27 4 человека погибли в Сирии после падения иранской ракеты на здание, сообщает Reuters. Инцидент произошёл в городе Сувейда на юге страны, есть раненые. Обломки ракет также упали в Кунейтре. Очевидцы сообщают о десятках ракет-перехватчиков в небе над Дамаском. КСИР поразили боевой корабль ВМС США, пишут иранские СМИ. Сотни танкеров сейчас находятся в Ормузском проливе и соседнем Красном море. Международный аэропорт в Дубае парализован. Полёты приостановлены на неопределённый срок. Тысячи пассажиров застряли и не могут вылететь из страны, в которой снова гремят взрывы. pic.twitter.com/tGzMUCZMNY — Newsfeed (@Newsfeed883920) February 28, 2026

*** 18:03 Американские средства ПВО отражают атаку иранских ракет в столице Катара Дохе. Также работа ПВО замечена в Абу-Даби, ОАЭ. Пишут о мощных взрывах в Дубае. Взрывы раздаются в сирийских провинциях Дамаск и Дераа, сообщает телеканал Al Ikhbaria. Израильские авиакомпании эвакуируют самолеты из страны из-за угрозы удара по аэропорту Бен-Гурион. Их направили в сторону Греции и Кипра. pic.twitter.com/BARgvvGlBR — Newsfeed (@Newsfeed883920) February 28, 2026

*** 17:40 Два самолета Fly Dubai рейса Тель Авив - Дубай были вынуждены приземлиться в Саудовской Аравии, так как аэропорт Дубая не принимает воздушные суда. У Израиля нет дипломатических связей с Эр-Риядом. Израиль приостановил добычу газа на нескольких скважинах в Средиземном море. Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщили в ЦАХАЛ. КСИР также заявил о том, что американский радар FP132 с дальностью действия 5000 км, размещенный в Катаре и оборудованный для отслеживания баллистических ракет, полностью уничтожен. В общей сложности Иран наносит удары по 10 странам региона. В Дубае, несмотря на работу ПВО, обстановка остается спокойной. Туристы продолжают спокойно ходить по улицам и загорать возле бассейна. pic.twitter.com/tJQiZft1lh — Newsfeed (@Newsfeed883920) February 28, 2026