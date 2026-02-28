USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Путин созвал Совбез: обсудил Иран

17:25 1318

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, была обсуждена ситуация, складывающаяся вокруг Ирана.

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 61
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 391
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 536
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2015
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1168
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1707
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1042
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2049
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1510
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2659
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2376

