Путин созвал Совбез: обсудил Иран

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, была обсуждена ситуация, складывающаяся вокруг Ирана.
