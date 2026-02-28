USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии

17:32 2662

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела экстренное заседание Кабмина после того, как правительство подтвердило нападение на военную базу страны в Кувейте, на которой находятся 300 итальянских военнослужащих.

Правительство Италии подтвердило, что пострадавших в результате атаки нет.

Персидское информационное агентство, связанное с Guardian Corps, подтвердило удары баллистическими ракетами исламской республики по четырем американским базам в арабских странах региона.

Целями этих ракетных обстрелов были авиабаза Аль-Адид в Катаре, авиабаза Али Салам в Кувейте, авиабаза Аль-Зафара в ОАЭ и база 5-го флота США в Бахрейне.

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 63
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 395
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 538
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2017
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1170
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1711
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1043
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2050
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1511
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2663
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2377

ЭТО ВАЖНО

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 63
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 395
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 538
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2017
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1170
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1711
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1043
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2050
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1511
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2663
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться