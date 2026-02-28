Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела экстренное заседание Кабмина после того, как правительство подтвердило нападение на военную базу страны в Кувейте, на которой находятся 300 итальянских военнослужащих.
Правительство Италии подтвердило, что пострадавших в результате атаки нет.
Персидское информационное агентство, связанное с Guardian Corps, подтвердило удары баллистическими ракетами исламской республики по четырем американским базам в арабских странах региона.
Целями этих ракетных обстрелов были авиабаза Аль-Адид в Катаре, авиабаза Али Салам в Кувейте, авиабаза Аль-Зафара в ОАЭ и база 5-го флота США в Бахрейне.