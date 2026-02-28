USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

В Ормузском проливе остановилось движение танкеров

17:30 1078

Движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе на юге Ирана полностью остановилось. Об этом 28 февраля сообщило агентство Fars со ссылкой на данные мониторинговых систем.

«Мониторинг международных систем отслеживания танкеров сообщает о полной остановке движения танкеров вокруг Ормузского пролива», — указывает агентство.

Отмечается, что несколько европейских правительств попросили танкеры под своим флагом не проходить через Ормузский пролив. Согласно данным мониторинга, которые приводит Fars, концентрация кораблей в районе пролива минимальна.

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 65
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 399
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 539
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2019
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1175
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1713
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1043
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2051
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1513
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2665
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2381

