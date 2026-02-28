В Ормузском проливе остановилось движение танкеров

Движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе на юге Ирана полностью остановилось. Об этом 28 февраля сообщило агентство Fars со ссылкой на данные мониторинговых систем.

«Мониторинг международных систем отслеживания танкеров сообщает о полной остановке движения танкеров вокруг Ормузского пролива», — указывает агентство.

Отмечается, что несколько европейских правительств попросили танкеры под своим флагом не проходить через Ормузский пролив. Согласно данным мониторинга, которые приводит Fars, концентрация кораблей в районе пролива минимальна.