Золото и нефть реагируют на новую войну

17:43 2054

Фьючерсы на нефть в пятницу закрылись на уровне 67 долларов за баррель.

В начале новой торговой сессии нефтяные котировки продемонстрировали резкий рост: по данным на текущий момент, фьючерсы на сырую нефть (crude oil) прибавляют более 9% и торгуются вблизи отметки 74 доллара за баррель.

Золото также показывает положительную динамику. Цена достигла 5 470 долларов, что на 3,6% выше уровня закрытия пятницы, когда торги завершились на отметке 5 278 долларов.

Американский фондовый рынок, напротив, демонстрирует снижение: индекс Nasdaq теряет более 1%.

19:13 70
19:00 406
18:56 545
18:50 2022
18:38 1180
18:29 1718
17:57 1046
17:43 2055
17:39 1514
17:32 2668
17:17 2383

