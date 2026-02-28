Золото и нефть реагируют на новую войну

Фьючерсы на нефть в пятницу закрылись на уровне 67 долларов за баррель.

В начале новой торговой сессии нефтяные котировки продемонстрировали резкий рост: по данным на текущий момент, фьючерсы на сырую нефть (crude oil) прибавляют более 9% и торгуются вблизи отметки 74 доллара за баррель.

Золото также показывает положительную динамику. Цена достигла 5 470 долларов, что на 3,6% выше уровня закрытия пятницы, когда торги завершились на отметке 5 278 долларов.

Американский фондовый рынок, напротив, демонстрирует снижение: индекс Nasdaq теряет более 1%.