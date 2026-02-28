Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте

В Ташкенте продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо. Сегодня у Азербайджана одна золотая медаль. Ее завоевал Омар Раджабли, выступавший в весовой категории до 81 кг.
Омар прошел Адриана Сулча (Румыния), Сомона Махмадбекова (Таджикистан), серебряного призера чемпионата мира-2018 в Баку Сотаро Фудживару (Япония), Арслонбека Тоджиева (Узбекистан), а в финале наш 22-летний спортсмен в блестящем стиле одолел Абдул-Керима Тусаева из России. Омар одержал досрочную победу благодаря осаэкоми - удержанию соперника на спине.
Это первая победа Раджабли на престижных соревнованиях «Большого шлема». Да и в целом первая крупная победа в карьере. Ранее Омар завоевывал серебро и бронзу на «Больших шлемах» в Баку и Париже, а также на молодежных чемпионатах Европы.
Таким образом, после двух дней соревнований у Азербайджана 2 золота и 1 серебро. Напомним, вчера в азербайджанском финале в весовой категории до 60 кг Ахмед Юсифов победил Балабея Агаева.
Сегодня на татами должен был выйти олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, но прославленный дзюдоист не смог сделать вес. Теперь нашего представителя в весовой категории до 73 кг ждут санкции Федерации дзюдо Азербайджана.
Турнир «Большого шлема» в Ташкенте завершится завтра.