USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте

Первая в карьере
Эльмир Алиев, отдел спорта
17:57 1047

В Ташкенте продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо. Сегодня у Азербайджана одна золотая медаль. Ее завоевал Омар Раджабли, выступавший в весовой категории до 81 кг.

Омар прошел Адриана Сулча (Румыния), Сомона Махмадбекова (Таджикистан), серебряного призера чемпионата мира-2018 в Баку Сотаро Фудживару (Япония), Арслонбека Тоджиева (Узбекистан), а в финале наш 22-летний спортсмен в блестящем стиле одолел Абдул-Керима Тусаева из России. Омар одержал досрочную победу благодаря осаэкоми - удержанию соперника на спине.

Это первая победа Раджабли на престижных соревнованиях «Большого шлема». Да и в целом первая крупная победа в карьере. Ранее Омар завоевывал серебро и бронзу на «Больших шлемах» в Баку и Париже, а также на молодежных чемпионатах Европы.

Таким образом, после двух дней соревнований у Азербайджана 2 золота и 1 серебро. Напомним, вчера в азербайджанском финале в весовой категории до 60 кг Ахмед Юсифов победил Балабея Агаева.

Сегодня на татами должен был выйти олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, но прославленный дзюдоист не смог сделать вес. Теперь нашего представителя в весовой категории до 73 кг ждут санкции Федерации дзюдо Азербайджана.

Турнир «Большого шлема» в Ташкенте завершится завтра.

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 72
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 409
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 547
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2026
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1184
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1719
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1048
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2056
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1514
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2671
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2384

ЭТО ВАЖНО

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 72
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 409
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 547
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2026
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1184
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1719
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1048
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2056
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1514
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2671
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2384
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться