Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте

В Ташкенте продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо. Сегодня у Азербайджана одна золотая медаль. Ее завоевал Омар Раджабли, выступавший в весовой категории до 81 кг.

Омар прошел Адриана Сулча (Румыния), Сомона Махмадбекова (Таджикистан), серебряного призера чемпионата мира-2018 в Баку Сотаро Фудживару (Япония), Арслонбека Тоджиева (Узбекистан), а в финале наш 22-летний спортсмен в блестящем стиле одолел Абдул-Керима Тусаева из России. Омар одержал досрочную победу благодаря осаэкоми - удержанию соперника на спине.

Это первая победа Раджабли на престижных соревнованиях «Большого шлема». Да и в целом первая крупная победа в карьере. Ранее Омар завоевывал серебро и бронзу на «Больших шлемах» в Баку и Париже, а также на молодежных чемпионатах Европы.