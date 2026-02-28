USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли

ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1721

Число погибших в результате удара по начальной школе для девочек в Иране увеличилось до 70, раненых - до 90. 

*** 18:09

Не менее 60 детей погибли, еще 80 человек получили ранения в результате попадания ракеты по школе на юге Ирана, заявил официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.

«Шестьдесят малолетних детей погибли, 80 пострадали, одному Богу известно, сколько еще тел достанут из-под завалов», - написал Керманпур в соцсети X.

Чиновник заявил, что по начальной школе для девочек попала ракета.

Ранее иранские власти сообщили об ударе по начальной школе «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль.

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 78
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 416
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 550
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2030
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1190
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1722
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1049
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2059
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1517
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2672
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2388

ЭТО ВАЖНО

Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 78
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 416
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
18:56 550
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану
Экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану обновлено 18:50
18:50 2030
Ультиматум России Украине
Ультиматум России Украине
18:38 1190
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли
Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли ОБНОВЛЕНО 18:29
18:29 1722
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте
Блестящая победа Омара Раджабли на «Большом шлеме» в Ташкенте Первая в карьере
17:57 1049
Золото и нефть реагируют на новую войну
Золото и нефть реагируют на новую войну
17:43 2059
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
«Борьба с Америкой»: в Тегеране митинг в поддержку властей
17:39 1517
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
Иран ударил по итальянским военным. Срочное совещание правительства Италии
17:32 2672
У Эрдогана опровергают
У Эрдогана опровергают
17:17 2388
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться