Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли

Число погибших в результате удара по начальной школе для девочек в Иране увеличилось до 70, раненых - до 90.

*** 18:09

Не менее 60 детей погибли, еще 80 человек получили ранения в результате попадания ракеты по школе на юге Ирана, заявил официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.