Ракета попала в школу в Иране: 70 детей погибли

Число погибших в результате удара по начальной школе для девочек в Иране увеличилось до 70, раненых - до 90.
Не менее 60 детей погибли, еще 80 человек получили ранения в результате попадания ракеты по школе на юге Ирана, заявил официальный представитель министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.
«Шестьдесят малолетних детей погибли, 80 пострадали, одному Богу известно, сколько еще тел достанут из-под завалов», - написал Керманпур в соцсети X.
Чиновник заявил, что по начальной школе для девочек попала ракета.
Ранее иранские власти сообщили об ударе по начальной школе «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль.