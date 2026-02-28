Ультиматум России Украине

Согласно анонимным источникам, знакомым с ходом переговоров, российские официальные лица все больше склоняются к мнению, что продолжать мирные переговоры под эгидой США с Украиной нет смысла, если Киев не согласится вывести войска из Донецкой области. Это остается главным российским требованием. При этом утверждается, что Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина уступит.

Россия рассматривает возможность выхода из мирных переговоров с Украиной с участием США, если Украина не согласится на территориальные уступки, которых добивается Москва. Об этом 28 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источника Bloomberg, Россия готова вывести свои войска из оккупированных ею частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также не будет настаивать на расширении контроля в Херсонской и Запорожской областях (всю их территорию, даже подконтрольную Украине, Москва считает российской - как и Донецкую и Луганскую области, и Крым). Кроме того, по словам собеседника агентства, Россия согласится на мониторинг перемирия под руководством США и откажется от требования ограничить численность украинской армии. Будущее Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России, все еще обсуждается.

По словам собеседников агентства, переговоры, запланированные на следующую неделю (ориентировочно на 4-5 марта), будут иметь решающее значение, по их итогам станет ясно, смогут ли стороны продвинуться к реальному соглашению о прекращении войны или процесс зайдет в тупик.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что переговоры, три раунда которых состоялись в этом году, подошли к критическому моменту - стороны или договорятся о мире, или продолжат воевать, прервав переговоры.

В Москве сообщение Bloomberg пока не комментировали.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не передаст подконтрольные Украине территории под контроль России. Вывод украинских войск он называл теоретически возможным при условии, если Россия тоже отведет свои войска в Донецкой области.