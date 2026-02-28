Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские самолеты «сегодня находятся в небе» над Ближним Востоком «в рамках скоординированных региональных оборонительных операций по защите нашего народа, наших интересов и наших ценностей». Об этом Стармер заявил, выступая на телевидении, передает BBC News.

По его словам, Великобритания повысила уровень защиты британских баз и персонала до максимально возможного.

Стармер добавил, что Иран должен «воздержаться от дальнейших ударов, отказаться от своей программы вооружений и прекратить ужасающее насилие и репрессии против иранского народа».