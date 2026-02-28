USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Россияне не прекращают штурмы

19:13 2098

Российские войска имели успехи на двух направлениях фронта в Донецкой области — на покровском и славянском. Армия РФ продвинулась в селе Гришино и возле Новоалександровки на покровском направлении, а также в Резниковке и в районе Платоновки на славянском направлении, указывают аналитики информационного ресурса DeepState на своей странице в Telegram-канале.

Россияне начали активнее атаковать украинские позиции для того, чтобы окружить города Мирноград и Покровск. Соучредитель DeepState Роман Погорелый указал, что сейчас российские войска пытаются закрепиться на последних участках в Покровске в «серой» зоне.

В случае захвата последнего россияне могут начать двигаться в направлении Днепропетровской области или в сторону села Шевченко.

Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец
Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец видео
21:15 928
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 1419
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 5129
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 2874
США предупреждают о последствиях действий Ирана
США предупреждают о последствиях действий Ирана
20:32 1766
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
20:23 1463
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
19:40 2973
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
19:26 1054
Что творится в Тегеране?
Что творится в Тегеране? последнее обновление 21:11; видео
21:11 16038
Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 2099
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 2624

ЭТО ВАЖНО

Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец
Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец видео
21:15 928
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 1419
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 5129
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 2874
США предупреждают о последствиях действий Ирана
США предупреждают о последствиях действий Ирана
20:32 1766
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
20:23 1463
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
19:40 2973
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
19:26 1054
Что творится в Тегеране?
Что творится в Тегеране? последнее обновление 21:11; видео
21:11 16038
Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 2099
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 2624
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться