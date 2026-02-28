Россияне не прекращают штурмы

Российские войска имели успехи на двух направлениях фронта в Донецкой области — на покровском и славянском. Армия РФ продвинулась в селе Гришино и возле Новоалександровки на покровском направлении, а также в Резниковке и в районе Платоновки на славянском направлении, указывают аналитики информационного ресурса DeepState на своей странице в Telegram-канале.

Россияне начали активнее атаковать украинские позиции для того, чтобы окружить города Мирноград и Покровск. Соучредитель DeepState Роман Погорелый указал, что сейчас российские войска пытаются закрепиться на последних участках в Покровске в «серой» зоне.

В случае захвата последнего россияне могут начать двигаться в направлении Днепропетровской области или в сторону села Шевченко.