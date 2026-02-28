USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Трамп и Нетаньяху провели переговоры

19:26 1054

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопросы региональной безопасности.

Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец
Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец видео
21:15 931
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 1422
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 5132
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 2877
США предупреждают о последствиях действий Ирана
США предупреждают о последствиях действий Ирана
20:32 1770
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
20:23 1464
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
19:40 2976
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
19:26 1055
Что творится в Тегеране?
Что творится в Тегеране? последнее обновление 21:11; видео
21:11 16042
Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 2100
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 2625

