Трамп и Нетаньяху провели переговоры

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры, сообщает 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопросы региональной безопасности.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры, сообщает 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и вопросы региональной безопасности.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.