Пуск иранских ракет попал на видео

Пуск баллистических ракет Ирана попал на камеры очевидцев.
На опубликованных кадрах видно, как ракеты летят в направлении Израиля.
February 28, 2026
