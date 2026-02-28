USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Пуск иранских ракет попал на видео

19:37 1755

Пуск баллистических ракет Ирана попал на камеры очевидцев.

На опубликованных кадрах видно, как ракеты летят в направлении Израиля.

Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец
Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец видео
21:15 935
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 1425
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 5135
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 2879
США предупреждают о последствиях действий Ирана
США предупреждают о последствиях действий Ирана
20:32 1771
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
20:23 1465
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
19:40 2979
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
19:26 1055
Что творится в Тегеране?
Что творится в Тегеране? последнее обновление 21:11; видео
21:11 16047
Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 2102
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 2626

