Глава МИД Израиля восхищается иранцами

Решение об атаке на Иран принял сегодня военно-политический кабинет Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, написал в соцсетях глава МИД еврейского государства Гидеон Саар.

«Отказ от действий был бы неизмеримо опаснее решения действовать, риски которого ни в коем случае нельзя недооценивать.

Время действовать сейчас. Промедление позволило бы иранскому режиму достичь «зоны неуязвимости» для своей ядерной программы, а также наладить массовое производство баллистических ракет большой дальности.

Иранский народ нам не враг. Его стремление и героическая борьба за свободу против безжалостного угнетения достойны восхищения. Врагом является фанатичный и кровожадный иранский режим, который провозгласил своей целью уничтожение Израиля и упорно действовал для осуществления своих злодейских замыслов.

Партнерство с нашим великим другом и союзником, Соединенными Штатами Америки, беспрецедентно по своей глубине и значимости.

Мы вместе выстоим в этот час испытания нашей силы духа. С Божьей помощью мы добьемся успеха, ибо «Вечность Израиля не обманет».

Удачи ЦАХАЛу и всем силам безопасности!» - написал Саар.