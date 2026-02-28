В Университете ADA ярмарка вакансий для выпускников Госпрограммы

В Университете ADA состоялась ярмарка вакансий под названием «От глобального образования к национальному развитию» для выпускников Государственной программы «По обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы».

Согласно сообщению Министерства науки и образования, главная цель организации ярмарки – обеспечить интеграцию молодых людей, обучавшихся в ведущих университетах мира в рамках Государственной программы, в национальный рынок труда и направить их потенциал на устойчивое развитие Азербайджана.

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, проректор университета ADA, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде и заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев.