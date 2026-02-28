В Университете ADA ярмарка вакансий для выпускников Госпрограммы

В Университете ADA состоялась ярмарка вакансий под названием «От глобального образования к национальному развитию» для выпускников Государственной программы «По обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы».
Согласно сообщению Министерства науки и образования, главная цель организации ярмарки – обеспечить интеграцию молодых людей, обучавшихся в ведущих университетах мира в рамках Государственной программы, в национальный рынок труда и направить их потенциал на устойчивое развитие Азербайджана.
В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, проректор университета ADA, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде и заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев.
Выступая на церемонии открытия, заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы подчеркнул важность, которую в Азербайджане придают человеческому капиталу. Он отметил, что Госпрограмма обучения за рубежом является одним из успешных примеров государственной политики, направленной на формирование конкурентоспособных человеческих ресурсов в нашей стране, а международный опыт, приобретаемый молодежью, считается одной из главных движущих сил будущего развития Азербайджана.
Проректор Университета ADA и заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Фариз Исмаилзаде, обратившись к выпускникам, выразил уверенность, что их академические достижения на международной арене привнесут новые и прогрессивные подходы в деятельность местных учреждений.
Заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев заявил, что выпускники Госпрограммы обладают конкурентным преимуществом на рынке труда, и рассказал об открывающихся для них благоприятных перспективах трудоустройства.
После официальной части состоялась ярмарка вакансий, открытая для публики, в которой приняли участие более 40 престижных государственных и частных организаций. Выпускники получили возможность напрямую пообщаться с работодателями, представить свои резюме и обсудить будущие карьерные перспективы.