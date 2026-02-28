США может не хватить систем ПВО

Белый дом до атаки на Иран заслушал доклад, в котором говорилось о риске нехватки средств ПВО на базах США на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его данным, среди потенциальных рисков операции против Ирана были названы ответные удары по базам США на Ближнем Востоке. Отмечалось, что есть риск, что средства ПВО могут не справиться с объемом ракетных ударов со стороны Ирана, несмотря на наращивание военных сил США в регионе.

Другой чиновник сообщил, что американскому президенту Дональду Трампу заявили о высоком риске и потенциально большой выгоде для США от операции.