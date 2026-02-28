USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

США может не хватить систем ПВО

Белый дом в курсе
19:55 1511

Белый дом до атаки на Иран заслушал доклад, в котором говорилось о риске нехватки средств ПВО на базах США на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его данным, среди потенциальных рисков операции против Ирана были названы ответные удары по базам США на Ближнем Востоке. Отмечалось, что есть риск, что средства ПВО могут не справиться с объемом ракетных ударов со стороны Ирана, несмотря на наращивание военных сил США в регионе.

Другой чиновник сообщил, что американскому президенту Дональду Трампу заявили о высоком риске и потенциально большой выгоде для США от операции. 

Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец
21:15 957
Азербайджан обеспокоен
20:56 1436
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
20:49 5148
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
20:33 2886
США предупреждают о последствиях действий Ирана
20:32 1782
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
20:23 1470
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
19:40 2986
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
19:26 1056
Что творится в Тегеране?
21:11 16059
Россияне не прекращают штурмы
19:13 2106
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 2629

