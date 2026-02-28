Всемирный день гражданской обороны: мероприятия в МЧС

В мероприятиях приняли участие представители исполнительной власти, руководящие сотрудники, отвечающие за гражданскую оборону в учреждениях и организациях, коллективы образовательных учреждений и представители общественности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провело серию мероприятий в различных организациях по случаю Всемирного дня гражданской обороны.

Выступающие сделали краткий экскурс в историю Всемирного дня гражданской обороны и отметили, что по решению Международной организации гражданской обороны ежегодно 1 марта отмечается как масштабная гуманитарная акция. Было подчеркнуто, что после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году Азербайджан был принят в эту авторитетную структуру и с тех пор вносит свой вклад в ее деятельность. На мероприятиях говорилось о важности работы, проделанной общенациональным лидером по созданию надежной системы гражданской обороны в стране, о том, что эта сфера всегда находилась в центре внимания. Было подчеркнуто, что президент Азербайджана , Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев , продолжая прогрессивную политику великого лидера, поставил перед структурами гражданской обороны ключевые задачи — обеспечить надежную защиту населения и высокий уровень подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям. Отдельно отмечалось, что избрание представителя Азербайджана на пост генерального секретаря Международной организации гражданской обороны впервые в истории свидетельствует как о значимости этой сферы для страны, так и о растущем международном авторитете Азербайджана. Было подчеркнуто, что МЧС системно выполняет возложенные на него обязанности по обеспечению высокого уровня организации гражданской обороны.

Также были даны разъяснения по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой медицинской помощи, использованию средств гражданской защиты. Участникам подробно рассказали о локализации зон химического заражения, организации химической разведки, а также о функциях техники и оборудования, применяемых при аварийно‑спасательных и других неотложных работах.

В завершение мероприятий был показан видеоролик о направлениях деятельности министерства и даны ответы на вопросы.