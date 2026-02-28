USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»

20:23 1472

Израилю предстоят в ближайшем будущем «сложные испытания» в связи с ситуацией вокруг Ирана, заявил начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир.

«В ближайшем будущем нам предстоят сложные испытания…», - заявил Замир, его цитирует армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля совместно с американскими военными начала наносить удары по стратегическим целям в Иране. Впереди нас ждет масштабная, судьбоносная и беспрецедентная кампания по уничтожению потенциала иранского террористического режима, потенциала, представляющего собой постоянную экзистенциальную угрозу безопасности Государства Израиль», - добавил начальник Генштаба.

Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец
Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец видео
21:15 965
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 1444
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 5151
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 2889
США предупреждают о последствиях действий Ирана
США предупреждают о последствиях действий Ирана
20:32 1786
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
20:23 1473
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
19:40 2990
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
19:26 1056
Что творится в Тегеране?
Что творится в Тегеране? последнее обновление 21:11; видео
21:11 16065
Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 2109
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 2633

ЭТО ВАЖНО

Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец
Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец видео
21:15 965
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 1444
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 5151
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 2889
США предупреждают о последствиях действий Ирана
США предупреждают о последствиях действий Ирана
20:32 1786
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
20:23 1473
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
19:40 2990
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
19:26 1056
Что творится в Тегеране?
Что творится в Тегеране? последнее обновление 21:11; видео
21:11 16065
Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 2109
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 2633
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться