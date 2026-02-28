Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»

Израилю предстоят в ближайшем будущем «сложные испытания» в связи с ситуацией вокруг Ирана, заявил начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир.
«В ближайшем будущем нам предстоят сложные испытания…», - заявил Замир, его цитирует армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля совместно с американскими военными начала наносить удары по стратегическим целям в Иране. Впереди нас ждет масштабная, судьбоносная и беспрецедентная кампания по уничтожению потенциала иранского террористического режима, потенциала, представляющего собой постоянную экзистенциальную угрозу безопасности Государства Израиль», - добавил начальник Генштаба.