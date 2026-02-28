США предупреждают о последствиях действий Ирана

Сегодня Иран сталкивается с серьезными последствиями своих злых действий. Президент Дональд Трамп и его администрация приложили все усилия, чтобы искать мирные и дипломатические решения в ответ на стремления иранского режима к ядерному оружию, его разработку, терроризм и убийства американцев — и даже собственного народа.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

По его словам, на протяжении десятилетий Иран поддерживал свою ядерную программу, одновременно вооружая и финансируя ХАМАС, «Хезболлу» и другие признанные международным сообществом террористические организации.

«Иран и его прокси угрожали Америке и американским гражданам, подрывали ключевые национальные интересы США, систематически дестабилизировали Ближний Восток и ставили под угрозу безопасность всего Запада.

Группа из восьми человек была подробно проинформирована на этой неделе о том, что военные действия могут стать необходимыми для защиты американских военнослужащих и граждан в Иране. После этого я получил обновления от госсекретаря Рубио и останусь в тесном контакте с президентом и министерством обороны по мере проведения операции.

Мы молимся о безопасности наших отважных военнослужащих и союзников, участвующих в операции «Эпический гнев». Да благословит их Бог, и да благословит Бог Америку», — заявил Джонсон.