Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Азербайджан обеспокоен

20:56 1450

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило «глубокую обеспокоенность» по поводу текущей эскалации военных действий, которая «представляет угрозу безопасности и стабильности не только в регионе, но и в мировом масштабе».

В заявлении МИД Азербайджана призвал все стороны «проявить сдержанность и воздержаться от действий, которые могут еще больше усилить напряженность».

Также «подчеркнута важность уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости всех государств в соответствии с Уставом ООН и международными правовыми нормами».

Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец
21:15 972
20:56 1451
20:49 5156
20:33 2896
20:32 1791
20:23 1478
19:40 2994
19:26 1056
21:11 16071
19:13 2111
19:00 2636

