Азербайджан обеспокоен

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило «глубокую обеспокоенность» по поводу текущей эскалации военных действий, которая «представляет угрозу безопасности и стабильности не только в регионе, но и в мировом масштабе».

В заявлении МИД Азербайджана призвал все стороны «проявить сдержанность и воздержаться от действий, которые могут еще больше усилить напряженность».

Также «подчеркнута важность уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости всех государств в соответствии с Уставом ООН и международными правовыми нормами».