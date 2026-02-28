Страны Персидского залива пригрозили Ирану

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило о «вопиющей агрессии Ирана» и «нарушении суверенитета» ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании. Ведомство выразило солидарность с этими государствами и предупредило о серьезных последствиях, если продолжатся подобные «нарушения международного права».

Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты осудили удары Ирана и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

В заявлении МИД Катара говорится, что после иранской атаки страна оставляет за собой право на ответ в соответствии с нормами международного права. «Катар решительно осуждает нанесение удара по катарской территории баллистическими ракетами, расценивая это как грубое нарушение его национального суверенитета, прямое посягательство на его безопасность и недопустимую эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности в регионе», - заявило ведомство.

Министерство иностранных дел Кувейта, который также стал объектом атаки Ирана, заявило, что иранские удары были нанесены с «вопиющим нарушением» воздушного пространства страны и норм международного права. В документе отмечается, что Кувейт оставляет за собой право ответить способом, «соразмерным масштабу и характеру этой атаки», и предупреждает, что дальнейшая военная активность подорвет стабильность в регионе.

«Полное право» ответа на иранскую атаку также оставили за собой Объединенные Арабские Эмираты. Министерство обороны ОАЭ заявило, что страна подверглась «вопиющей атаке с применением иранских баллистических ракет». В сообщении говорится, что при перехвате обломки ракеты упали на жилой район Абу-Даби, в результате погиб один человек. «ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, своих граждан и жителей», - объявило ведомство.