Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Страны Персидского залива пригрозили Ирану

20:59 1015

Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты осудили удары Ирана и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило о «вопиющей агрессии Ирана» и «нарушении суверенитета» ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании. Ведомство выразило солидарность с этими государствами и предупредило о серьезных последствиях, если продолжатся подобные «нарушения международного права».

В заявлении МИД Катара говорится, что после иранской атаки страна оставляет за собой право на ответ в соответствии с нормами международного права. «Катар решительно осуждает нанесение удара по катарской территории баллистическими ракетами, расценивая это как грубое нарушение его национального суверенитета, прямое посягательство на его безопасность и недопустимую эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности в регионе», - заявило ведомство.

Министерство иностранных дел Кувейта, который также стал объектом атаки Ирана, заявило, что иранские удары были нанесены с «вопиющим нарушением» воздушного пространства страны и норм международного права. В документе отмечается, что Кувейт оставляет за собой право ответить способом, «соразмерным масштабу и характеру этой атаки», и предупреждает, что дальнейшая военная активность подорвет стабильность в регионе.

«Полное право» ответа на иранскую атаку также оставили за собой Объединенные Арабские Эмираты. Министерство обороны ОАЭ заявило, что страна подверглась «вопиющей атаке с применением иранских баллистических ракет». В сообщении говорится, что при перехвате обломки ракеты упали на жилой район Абу-Даби, в результате погиб один человек. «ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, своих граждан и жителей», - объявило ведомство.

Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец
Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец видео
21:15 977
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 1453
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 5159
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 2899
США предупреждают о последствиях действий Ирана
США предупреждают о последствиях действий Ирана
20:32 1793
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
Глава Генштаба: Израиль перед «сложными испытаниями»
20:23 1479
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
Глава МИД Израиля восхищается иранцами
19:40 2994
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
Трамп и Нетаньяху провели переговоры
19:26 1056
Что творится в Тегеране?
Что творится в Тегеране? последнее обновление 21:11; видео
21:11 16076
Россияне не прекращают штурмы
Россияне не прекращают штурмы
19:13 2111
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
США ударили по Ирану новыми дронами-камикадзе
19:00 2637

