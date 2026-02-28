USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец

Израильские ВВС нанесли крупнейший удар по Ирану в своей истории. В операции, по данным армии Израиля, участвовали более 200 самолетов, по всей территории страны было атаковано около 500 целей.

Израильская армия заявила о начале новой волны ударов по Ирану, ее целями названы ракетные установки и системы ПВО.

СМИ публикуют кадры, предположительно, с последствиями удара по заводу по производству ракет в Иране.

Как сообщает CNN, разведывательное сообщество США пришло к выводу, что в случае успешной операции по смене режима в Иране, в результате которой будет свергнут верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, придерживающийся жесткой линии, скорее всего, заполнит любой образовавшийся в краткосрочной перспективе вакуум власти.

