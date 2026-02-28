Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец

Израильские ВВС нанесли крупнейший удар по Ирану в своей истории. В операции, по данным армии Израиля, участвовали более 200 самолетов, по всей территории страны было атаковано около 500 целей.

Израильская армия заявила о начале новой волны ударов по Ирану, ее целями названы ракетные установки и системы ПВО.

СМИ публикуют кадры, предположительно, с последствиями удара по заводу по производству ракет в Иране.