Крупнейший удар по Ирану. Но это еще не конец

Израильские ВВС нанесли крупнейший удар по Ирану в своей истории. В операции, по данным армии Израиля, участвовали более 200 самолетов, по всей территории страны было атаковано около 500 целей.
Израильская армия заявила о начале новой волны ударов по Ирану, ее целями названы ракетные установки и системы ПВО.
СМИ публикуют кадры, предположительно, с последствиями удара по заводу по производству ракет в Иране.
February 28, 2026
Как сообщает CNN, разведывательное сообщество США пришло к выводу, что в случае успешной операции по смене режима в Иране, в результате которой будет свергнут верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, придерживающийся жесткой линии, скорее всего, заполнит любой образовавшийся в краткосрочной перспективе вакуум власти.