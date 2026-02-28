Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами

Как рассказал модельер в интервью haqqin.az, он уже несколько дней находится вместе с друзьями в Дубае.

«Мне трудно сейчас говорить, потому что я до сих пор не пришел в себя. Я очень сильно испугался, потому что не каждый день увидишь такое. Никогда в жизни мне не было так страшно, как сегодня. Мы находимся в отеле The St. Regis Dubai, The Palm. Мы были на пляже, ели и вдруг увидели, что что-то летит. Все начали кричать, что это ракета. Все начали бежать в разные стороны. Я тоже сначала растерялся, не знал, что делать. Мы побежали в отель. Сейчас я нахожусь вместе с другими туристами и сотрудниками отеля на первом этаже. Даже не знаем, где прятаться», — рассказал Руфат.

Он признался, что очень боится, но пока другого выхода нет — остается только ждать, когда все это закончится. Руфат отметил, что все его родные и друзья волнуются за него, однако ему трудно всем отвечать, так как связь периодически пропадает.

«Я никогда не думал, что в Дубае, который я считал безопасным городом, может произойти такое. Пусть уже прекратятся эти бомбы, пусть прекратятся эти войны. Не хотелось бы, чтобы в месяц Рамазан происходило подобное. Со мной все в порядке. Не отрицаю, страшно, но выхода пока нет», — добавил Руфат.

Напомним, что показы дизайнера проходили в Милане, Флоренции, Тегеране и других городах. За свои наряды он был удостоен титула «Самый лучший дизайнер Турции». Он работает с такими мировыми звездами, как Бейонсе, Джей Ло, Ариана Гранде, Пэрис Хилтон, Дуа Липа, Джордана Хьюстон и другими.