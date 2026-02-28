USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи

обновлено 23:07
23:07 2210

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным заявлением вечером в субботу, 28 февраля.

«Эта война принесет истинный мир», – сказал он.

По словам Нетаньяху, резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в центре Тегерана разрушена. «Есть много признаков того, что Хаменеи больше нет», – заявил премьер Израиля.

В своем выступлении Нетаньяху также поблагодарил президента США Дональда Трампа.

Израильский премьер обратился к жителям Ирана с призывом выйти на улицы и свергнуть власть: «Это момент, когда вы сможете свергнуть режим. Это шанс, который выпадает раз в поколение — не сидите сложа руки».

В то же время Iran International утверждает со ссылкой на собственные источники, что в результате атак убиты четверо высокопоставленных сотрудников Министерства разведки Ирана. Это Джавад Пурхоссейн, глава подразделения внешней разведки; Мохаммад Реза Баджестани, глава подразделения безопасности; Али Хейрандиш, глава подразделения по борьбе с терроризмом; и Саид Эхья Хамиди, советник по вопросам войны с Израилем.

* * * 22:06

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит с заявлением для СМИ сегодня вечером. Об этом сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

