Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным заявлением вечером в субботу, 28 февраля.

«Эта война принесет истинный мир», – сказал он.

По словам Нетаньяху, резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в центре Тегерана разрушена. «Есть много признаков того, что Хаменеи больше нет», – заявил премьер Израиля.

В своем выступлении Нетаньяху также поблагодарил президента США Дональда Трампа.

Израильский премьер обратился к жителям Ирана с призывом выйти на улицы и свергнуть власть: «Это момент, когда вы сможете свергнуть режим. Это шанс, который выпадает раз в поколение — не сидите сложа руки».

В то же время Iran International утверждает со ссылкой на собственные источники, что в результате атак убиты четверо высокопоставленных сотрудников Министерства разведки Ирана. Это Джавад Пурхоссейн, глава подразделения внешней разведки; Мохаммад Реза Баджестани, глава подразделения безопасности; Али Хейрандиш, глава подразделения по борьбе с терроризмом; и Саид Эхья Хамиди, советник по вопросам войны с Израилем.